Após raio, Convento da Penha fica sem energia elétrica em Vila Velha

Raio atinge o Convento da Penha, em Vila Velha, neste domingo (02) Crédito: Reprodução

VEJA VÍDEO DO RAIO NO CONVENTO

"Eu estava na sala filmando a chuva para enviar no grupo da minha família, aí veio aquele raio forte, seguido de um clarão e um estrondo muito alto. Me assustei, pois tremeu o vidro da minha sala. Moro muito próximo ao Convento, aqui na Praia da Costa, então a sensação foi ainda mais impressionante", contou.

Além de "clarear" a noite, o raio também provocou queda de energia no local. Segundo a assessoria do Convento da Penha, o monumento está sem fornecimento de energia elétrica desde o registro do raio por volta das 21h30. Apesar do susto, não houve prejuízos materiais contabilizados, como eletrodomésticos queimados, por exemplo.