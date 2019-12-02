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Após raio, Convento da Penha fica sem energia elétrica em Vila Velha

O monumento foi atingido por uma forte descarga elétrica na noite deste domingo (01), por volta das 21h30
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2019 às 10:56

Publicado em 02 de Dezembro de 2019 às 10:56

Raio atinge o Convento da Penha, em Vila Velha, neste domingo (02) Crédito: Reprodução
Mais impressionante do que a força do temporal que caiu na Grande Vitória na noite deste domingo (01) foi o raio que atingiu o Convento da Penha, em Vila Velha. A cena foi registrada pela psicóloga Paula Rangel, de 33 anos, e assustou bastante.

VEJA VÍDEO DO RAIO NO CONVENTO

"Eu estava na sala filmando a chuva para enviar no grupo da minha família, aí veio aquele raio forte, seguido de um clarão e um estrondo muito alto. Me assustei, pois tremeu o vidro da minha sala. Moro muito próximo ao Convento, aqui na Praia da Costa, então a sensação foi ainda mais impressionante", contou.

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Além de "clarear" a noite, o raio também provocou queda de energia no local. Segundo a assessoria do Convento da Penha, o monumento está sem fornecimento de energia elétrica desde o registro do raio por volta das 21h30. Apesar do susto, não houve prejuízos materiais contabilizados, como eletrodomésticos queimados, por exemplo.
Ainda de acordo com a assessoria do Convento, técnicos foram ao local na manhã desta segunda-feira (02) para fazer a religação do energia elétrica.

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