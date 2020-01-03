Chuva com raios e trovões atinge a Grande Vitória

Chuva chega na capital Crédito: Cristina Dockhorn

Na tarde desta sexta, uma chuva forte com raios e trovões atinge os municípios da Grande Vitória. Em Cariacica, internautas enviaram diversos vídeos e fotos com registros das águas que atingiram o município e já deixam algumas vias alagadas. A previsão do Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) é de chuva intensa para esta sexta-feira (3) e sábado (4) no Estado. Há também a possibilidade de rajadas de vento com velocidade acima de 50 km/h.

Nesta sexta-feira, o Instituto emitiu aviso de acumulado de chuva com o grau de severidade indicando "perigo". O fim do alerta está previsto para sábado (4), às 10h. O Inmet prevê volume de chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios.

A orientação do Instituto é que a população evite enfrentar o mau tempo, observe alteração nas encostas e em caso de situação de inundação, os moradores da áreas atingidas devem devem proteger os pertences da água e buscar local seguro. Se possível, outra dica é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

ÁRVORE CAÍDA EM VILA VELHA

O temporal registrado na Grande Vitória nesta sexta-feira (3) provocou a queda de uma árvore na Rua Princesa Isabel, no bairro Ataíde, em Vila Velha. Equipes da Secretaria de Serviços Urbanos estão a caminho do local para fazer a retirada da árvore. De acordo com a prefeitura, ninguém ficou ferido. Do início desta sexta até às 15h40, havia chovido 23 milímetros no município.

Chuva provoca queda de árvore em Ataíde, Vila Velha Crédito: Divulgação/Guarda Municipal

RUAS ALAGADAS EM VITÓRIA

Na Capital, internautas enviaram fotos e vídeos de pontos de alagamentos em regiões como a Vila Rubim, Bento Ferreira, Caratoíra, Praia do Suá. Em um intervalo de uma hora, internautas registraram a mudança climática em Vitória. Em Bento Ferreira, uma foto atesta como o céu mudou de cor nesta tarde. Em um dos cliques, a Pedra dos Olhos aparece, mesmo entre nuvens. No outro, a paisagem é totalmente encoberta pelas nuvens.

Pedra dos Olhos sumiu com a chuva Crédito: Rodrigo Rezende

Em Jardim da Penha, a Avenida Anísio Fernandes Coelho, conhecida como Rua da Lama, foi tomada pelas águas. A Prefeitura de Vitória informou que até o momento não recebeu nenhum registro ou ocorrência devido às chuvas que caem na Capital. A equipe da Defesa Civil de Vitória já está em alerta para atender qualquer ocorrência e pode ser acionada 24 horas pelo telefone 98818-4432.

QUEDA DE TELHADO NA SERRA

De acordo com a Prefeitura da Serra, não há desalojados ou desabrigados no município. Em Serra Dourada II, parte do telhado de zinco de uma casa se soltou. Ninguém ficou ferido. Em Caçaroca, região de Serra-Sede, a pedagoga Patricia Torrezane relatou que o bairro dela foi bastante atingido pelas chuvas.

"Está chovendo muito em Caçaroca. Ficou tudo alagado. Meu filho ficou preso no ônibus em Laranjeiras. Morro há 44 anos aqui e nunca vi uma chuva com tanta intensidade como essa. Nunca foi desse jeito", relata a moradora.

CARIACICA REGISTRA QUEDA DE MURO

A Secretaria Municipal de Defesa Social informou que um muro caiu em Itaquari na tarde desta sexta-feira (3). Uma equipe da prefeitura foi ao local e realizou as interdições necessárias. Ninguém ficou ferido. Para acionar a Defesa Civil de Cariacica, é necessário ligar para o 98831-6000, plantão 24h.

Internautas enviaram fotos e vídeos de ruas alagadas. Porto de Santana foi um dos bairros atingidos. Um caminhão que faz a coleta de resíduos sólidos e veículos de passeio tiveram de parar em um posto de combustíveis para escapar dos alagamentos.