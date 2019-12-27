Confira proposta de construção de três novos contornos para a BR 101

A construção de três novos contornos no trecho norte da BR 101, para desafogar o tráfego do centro das cidades de Linhares, Ibiraçu e Fundão, está sendo avaliada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). As intervenções fazem parte das obras de duplicação da rodovia. Os projetos de avaliação técnica, econômica e ambiental já foram apresentados pela empresa responsável pela duplicação da rodovia, a Eco101.
As propostas foram divulgadas pelo diretor-superintendente da empresa, Carlos Eduardo Xisto, durante a reunião trimestral do Grupo Permanente de Acompanhamento Empresarial do Estado, promovido pela empresa de consultoria Vieira Rosemberg, no último dia 13.
O superintendente não deu detalhes sobre as propostas, que são demandas antigas das comunidades, informando apenas que elas ajudariam a resolver gargalos existentes na rodovia, nas cidades escolhidas, e que a concessionária realizou os projetos apresentados à ANTT, agora sob análise. Algumas projeções possuem mais de uma alternativa de traçado.
Um deles é o de Linhares, cuja extensão prevista para o seu traçado seria de 35,2 quilômetros. Sua provável construção seria entre o 14º e 16º ano da concessão, ou seja, entre 2026 a 2028. Com alternativas variando entre a região do Km 150 e do Km 140, no sentido Norte, seria o último a ser construído, conforme imagem abaixo:
Outro contorno estudado é para a região de Ibiraçu. Dos três projetos, é o que possui mais alternativas de traçado. Também é o de menor tamanho, com 4,2 quilômetros de extensão, e estaria entre o Km 215 ao Km 210. A previsão de obra seria para 2026, no 14º ano da concessão. Veja imagem abaixo:
Por último há o Contorno de Fundão, com 7,3 quilômetros de extensão. É o único que não possui informações de referência sobre os quilômetros onde seria realizada a obra, mas praticamente evita todo o centro urbano da cidade. Seria o primeiro a ser construído, entre os anos 2024 a 2026, ou seja, entre o 12º e 14º ano da concessão. Confira abaixo:
PROJETOS JÁ VETADOS
Além dos três projetos citados, havia ainda a demanda para contornos em duas outras cidades: São Mateus, Região Norte, e Rio Novo do Sul, Região Sul. Os dois projetos iniciais foram encaminhados para a ANTT, segundo a Eco101.
A informação é de que essas obras foram descartadas pela agência com o argumento de que não seriam viáveis, e em função disso não chegou a ser feito um estudo mais aprofundado. O mesmo não aconteceu com os outros três contornos - Linhares, Ibiraçu e Fundão -, que já estão sendo avaliados. Mas as obras só poderão ser realizada com autorização da ANTT.
SEM LICENCIAMENTO
Os três contornos estudados fazem parte das obras previstas para o trecho norte da BR 101, localizado entre as cidades da Serra e Pedro Canário. São 262 quilômetros que precisam ser duplicados, mas que não contam com a liberação do licenciamento ambiental para que as obras possam ser executadas.
A autorização foi negada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e também pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em decorrência de obras que teriam que ser realizadas no trecho que corta a Reserva Biológica (Rebio) de Sooretama.
O Ibama autorizou a realização de audiências públicas na região, mesmo sem o licenciamento, o que ocorreu nos dias 25 e 29 de novembro deste ano. Agora aguarda-se a definição sobre as alternativas para a obra. Entre possibilidades avaliadas está a suspensão da duplicação no trecho da reserva ou a construção de um retorno que acrescentaria pelo menos cerca de 60 quilômetros ao traçado da rodovia, dando a volta na Rebio.