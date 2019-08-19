Licenciamento por partes é a chance de acelerar duplicação da BR 101

BR 101 Norte Crédito: Vitor Jubini

BR 101 no Espírito Santo ganha nova possibilidade de ir adiante com a iniciativa do Ibama de viabilizar as análises de outras partes da rodovia, deixando para o final a controversa etapa do Trecho Norte referente à Reserva Biológica de Sooretama (Rebio). A duplicação dano Espírito Santo ganha nova possibilidade de ir adiante com, deixando para o final a controversa etapa do Trecho Norte referente à Reserva Biológica de Sooretama (Rebio).

A decisão, simples, mas importante, ocorre após o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) reafirmar parecer anterior e negar novamente a liberação do licenciamento ambiental visando a duplicação da via na área da Reserva de Sooretama. O Trecho Norte é de indiscutível importância para a economia estadual. Atravessa 12 municípios: Serra, Fundão, Ibiraçu, João Neiva, Aracruz, Linhares, Sooretama, Jaguaré, São Mateus, Conceição da Barra, Pinheiros e Pedro Canário. É o maior percurso a ser duplicado. Tem 244,9 quilômetros, hoje precarizados.

O fracionamento do licenciamento ambiental, ou seja, a autorização para as obras serem realizadas em trechos fora da reserva, vem sendo solicitado pela concessionária desde 2014 e negado pelo Ministério do Meio Ambiente. São cinco anos perdidos. Obviamente, com grande acúmulo de prejuízos para a economia e de tráfego em condições de risco de acidentes. Esse é um exemplo do emperramento, sempre nocivo, de decisões no poder público. . São cinco anos perdidos. Obviamente, com grande acúmulo de prejuízos para a economia e de tráfego em condições de risco de acidentes. Esse é um exemplo do emperramento, sempre nocivo, de decisões no poder público.

No caso da BR 101, o entrave seria uma recomendação jurídica muito discutível e essencialmente burocrática: evitar o licenciamento ambiental por partes para prevenir que, eventualmente, seja driblada alguma restrição legal. Isso é ridículo. É o setor governamental desdenhando de sua própria capacidade.

Felizmente, o impasse começa a ganhar perspectiva de ser desfeito com a autorização do Ibama à sua equipe técnica para analisar outras etapas da duplicação da BR. Isso pode agilizar obras, hoje impedidas de avançar à espera de solução para o trecho da Rebio, para o qual será necessária uma mudança no traçado da rodovia, segundo informou o Ibama à concessionária.