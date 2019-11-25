BR 101: começa a ser definido destino das obras de duplicação no ES

O destino da duplicação da BR 101 no Trecho Norte  da Serra a Pedro Canário  começa a ser discutido na noite desta segunda-feira (25), quando será realizada a primeira, de um total de três audiências públicas, para debater o tema. O licenciamento ambiental para as obras foi negado em função da Reserva Biológica (Rebio) de Sooretama.

A primeira reunião, que acontece em Ibiraçu, a partir da 19 horas, é promovida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O encontro tem o objetivo de "apresentar, dirimir dúvidas e colher críticas e sugestões relativas ao estudo de impacto ambiental relativo ao licenciamento ambiental para a duplicação da Rodovia BR-101/ES/BA - Trecho Norte", diz o texto do edital publicado pelo órgão ambiental.

BR 101 corta a Reserva Biológica de Sooretama Crédito: Vitor Jubini - 03/05/2019

A Gazeta é de que não se trata de um fracionamento do licenciamento, ou seja, uma autorização para que a obra possa ser realizada em etapas. As informações obtidas pela reportagem deé de que não se trata de um fracionamento do licenciamento, ou seja, uma autorização para que a obra possa ser realizada em etapas. Em reunião realizada em agosto deste ano, na comissão da Câmara dos Deputados destinada a fiscalizar o contrato da BR 101, o Ibama, por intermédio do diretor licenciamento ambiental do órgão, Jônatas de Souza Trindade, informou que a proposta é viabilizar as análises de outras partes da rodovia, deixando para o final a etapa referente à Rebio, que impede a realização das obras.

A duplicação do Trecho Norte esbarra em decisão do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)  responsável pela reserva  pautado em legislações ambientais que não permitem a duplicação da via na área da Reserva de Sooretama.

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O fracionamento do licenciamento ambiental, ou seja, a autorização para que as obras fossem realizadas em trechos que estivessem fora da reserva, vem sendo solicitado pela concessionária desde 2014, e negado pelo Ministério do Meio Ambiente. Existe uma interpretação jurídica para que se evite o fracionamento ambiental para não diminuir o objeto, com o objetivo de fugir de alguma restrição legal, explicou Trindade, em agosto.

Na ocasião, diante do impasse e das cobranças pela duplicação, ele decidiu autorizar que sua equipe técnica iniciasse a análise das outras etapas da obra, ou seja, dos demais trechos da rodovia, até que seja encontrada uma solução. Para realizar a obra, segundo o próprio Ibama informou, seria feita uma mudança no traçado da rodovia, com a criação de contornos que poderiam ampliar o percurso na estrada em pelo menos 60 km, ou a não realização da obra no trecho da reserva.

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Nas audiências públicas vão ser apresentados os estudos para a duplicação e explicados os motivos do impedimento na concessão do licenciamento ambiental. Além de Ibiraçu, também vão ser feitas reuniões semelhantes em Mucuri (BA), na próxima quarta-feira (27), e ainda na Câmara Municipal de Linhares, na sexta-feira (29), todas às 19 horas.

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