Moradores da Serra reclamam da falta de coleta de lixo desde dezembro

Lixo acumulado nas ruas da Serra
O ano novo começou com lixo acumulado nas ruas de alguns bairros da Serra, na Grande Vitória, de acordo com a dona de casa Maria Celia Gonçalves Baptista. Moradora do bairro Barcelona, ela se queixou que a coleta municipal não passava desde a segunda-feira, dia 30 de dezembro.
O caminhão de lixo vem, normalmente, três vezes por semana aqui: nas noites de segunda, quarta e sexta-feira. Porém, desde a semana passada (30), que não vem ninguém. Por onde você passa, tem um monte de lixo e isso causa vários problemas. Não sei o que está acontecendo, ninguém falou nada, reclamou Maria Celia.
A EXPLICAÇÃO
Segundo o Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana do Estado (Seluris) o transtorno aconteceu durante a transição entre as empresas terceirizadas que fazem o serviço no município. Alguns funcionários da Eng Urb não trabalharam nos últimos dias e o lixo ficou acumulado. Hoje (06) a Corpus assumiu a situação, que deve ser normalizada em breve, explicou o presidente Marco Antônio Valente.
A Gazeta tentou contato com o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Prestadoras de Serviço de Asseio (Sindilimpe) do Espírito Santo, mas não foi atendida. A mesma situação aconteceu em relação à empresa Eng Urb.
O QUE DIZ A PREFEITURA
Questionada sobre a falta de coleta de lixo, a Secretaria de Serviços (Sese) afirmou que recebeu reclamações de moradores de vários bairros, entre eles: Planície da Serra, Solar do Porto e Mata da Serra. Em nota, a Prefeitura da Serra garantiu que o serviço de coleta domiciliar de lixo está normalizado.