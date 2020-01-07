Moradores da Serra reclamam da falta de coleta de lixo desde dezembro

Lixo acumulado nas ruas da Serra

O ano novo começou com lixo acumulado nas ruas de alguns bairros da Serra , na Grande Vitória , de acordo com a dona de casa Maria Celia Gonçalves Baptista. Moradora do bairro Barcelona, ela se queixou que a coleta municipal não passava desde a segunda-feira, dia 30 de dezembro.

O caminhão de lixo vem, normalmente, três vezes por semana aqui: nas noites de segunda, quarta e sexta-feira. Porém, desde a semana passada (30), que não vem ninguém. Por onde você passa, tem um monte de lixo e isso causa vários problemas. Não sei o que está acontecendo, ninguém falou nada, reclamou Maria Celia.

A EXPLICAÇÃO

Segundo o Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana do Estado (Seluris) o transtorno aconteceu durante a transição entre as empresas terceirizadas que fazem o serviço no município. Alguns funcionários da Eng Urb não trabalharam nos últimos dias e o lixo ficou acumulado. Hoje (06) a Corpus assumiu a situação, que deve ser normalizada em breve, explicou o presidente Marco Antônio Valente.

Caminhão da coleta voltou a passar nesta segunda-feira (6), de acordo com moradora Crédito: Maria Celia Gonçalves Baptista

A Gazeta tentou contato com o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Prestadoras de Serviço de Asseio (Sindilimpe) do tentou contato com o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Prestadoras de Serviço de Asseio (Sindilimpe) do Espírito Santo , mas não foi atendida. A mesma situação aconteceu em relação à empresa Eng Urb.

O QUE DIZ A PREFEITURA