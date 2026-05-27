MPES faz nova denúncia contra advogados ligados ao PCV que atuava em Vila Velha

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) ofereceu nova denúncia contra quatro advogados e um guarda municipal investigados por integrarem um núcleo jurídico ligado à facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV), com atuação na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (27).





A denúncia foi apresentada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO-Central) no âmbito da Operação Telic e recebida pela 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que também determinou medidas cautelares contra os investigados.





Entre as medidas estão a conversão de prisões temporárias em preventivas, a decretação de uma nova prisão preventiva, a manutenção do afastamento funcional do guarda municipal e a suspensão do exercício da advocacia dos quatro denunciados.





Além disso, a Justiça proibiu os investigados de entrarem em unidades prisionais e de manter contato com pessoas privadas de liberdade. Segundo o Ministério Público, os denunciados vão responder pelos crimes de organização criminosa armada com participação de adolescente, tráfico de drogas, associação criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva e violação de sigilo funcional qualificada.