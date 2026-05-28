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Finanças em junho: veja o que cada signo pode esperar do dinheiro

Neste mês, decisões ligadas à segurança emocional e material ganharão destaque
Portal Edicase

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Publicado em 28 de Maio de 2026 às 14:52

Junho trará movimentações importantes nas finanças, pedindo atenção extra com gastos, contratos e impulsos financeiros (Imagem: Vergani Fotografia | Shutterstock)
Junho trará movimentações importantes nas finanças, pedindo atenção extra com gastos, contratos e impulsos financeiros Crédito: Imagem: Vergani Fotografia | Shutterstock
Junho promete movimentar bastante a vida financeira dos signos. Com Mercúrio chegando a Câncer, decisões ligadas à segurança emocional e material ganharão destaque, enquanto a Lua Nova em Gêmeos favorecerá novos planos, negociações e ideias para aumentar a renda.
O mês também trará mudanças importantes com Marte em Gêmeos, Vênus e Júpiter em Leão e Mercúrio retrógrado no fim de junho, pedindo atenção extra com gastos, contratos e impulsos financeiros.
A seguir, veja o que cada signo pode esperar das finanças em junho!

Áries

Áries terá oportunidades financeiras com contatos e projetos, mas deverá evitar decisões impulsivas e ter cautela com contratos e gastos emocionais (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)
Áries terá oportunidades financeiras com contatos e projetos, mas deverá evitar decisões impulsivas e ter cautela com contratos e gastos emocionais Crédito: Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock
Junho poderá trazer oportunidades financeiras por meio de contatos, conversas e novos projetos. Marte em Gêmeos favorecerá negociações e movimentará sua vida profissional, mas será importante evitar decisões precipitadas. No fim do mês, Mercúrio retrógrado pedirá cautela com contratos e gastos emocionais. A chegada de Júpiter em Leão tenderá a abrir caminhos mais prósperos nos próximos meses.

Touro

Touro passará por um período de revisão da relação com dinheiro e autoestima, com chances de reorganizar as finanças e repensar prioridades (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)
Touro passará por um período de revisão da relação com dinheiro e autoestima, com chances de reorganizar as finanças e repensar prioridades Crédito: Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock
Quíron entrando no seu signo mexerá diretamente com sua relação com dinheiro e autoestima. Junho será um período importante para rever crenças sobre merecimento e segurança financeira. Vênus em Leão poderá aumentar gastos ligados à família ou ao conforto pessoal. Apesar disso, o mês favorecerá reorganização financeira e decisões mais maduras sobre o futuro.

Gêmeos

Gêmeos poderá iniciar novos ciclos financeiros e profissionais, com mais iniciativa para renda extra (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)
Gêmeos poderá iniciar novos ciclos financeiros e profissionais, com mais iniciativa para renda extra Crédito: Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock
A Lua Nova no seu signo abrirá portas para novos começos financeiros e profissionais. Marte em Gêmeos aumentará sua iniciativa para buscar renda extra, divulgar projetos e criar novas oportunidades. Apenas tenha cuidado com a ansiedade e o excesso de compromissos. No fim de junho, será importante revisar pagamentos, documentos e acordos antes de assinar qualquer coisa.

Câncer

Câncer terá mais estratégia para lidar com dinheiro e carreira, mas deverá se preparar para possíveis atrasos e revisões financeiras (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)
Câncer terá mais estratégia para lidar com dinheiro e carreira, mas deverá se preparar para possíveis atrasos e revisões financeiras Crédito: Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock
Mercúrio no seu signo deixará sua mente mais estratégica para lidar com dinheiro e trabalho. Junho favorecerá a organização financeira, o planejamento e decisões importantes ligadas à carreira. Porém, com Mercúrio retrógrado no dia 29, o fim do mês poderá trazer atrasos, confusões ou pendências financeiras antigas voltando à tona. Evite agir por impulso.

Leão

Leão viverá um período de maior prosperidade e oportunidades financeiras, mas deverá ter cautela com gastos impulsivos (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)
Leão viverá um período de maior prosperidade e oportunidades financeiras, mas deverá ter cautela com gastos impulsivos Crédito: Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock
A chegada de Vênus e depois Júpiter ao seu signo promete abrir um ciclo mais positivo para prosperidade, autoestima e oportunidades financeiras. Junho poderá trazer convites, crescimento profissional e maior visibilidade. O momento favorecerá investimentos em imagem, negócios e projetos pessoais. Apenas tente controlar gastos motivados por vaidade ou excesso de confiança.

Virgem

Virgem precisará enfrentar uma rotina mais intensa no trabalho, com foco em organização financeira e planejamento (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)
Virgem precisará enfrentar uma rotina mais intensa no trabalho, com foco em organização financeira e planejamento Crédito: Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock
Junho pedirá mais atenção aos detalhes financeiros, especialmente em relação ao trabalho e às responsabilidades do dia a dia. Marte em Gêmeos poderá deixar sua rotina acelerada, trazendo muitas demandas ao mesmo tempo. O mês favorecerá aprendizado, planejamento e revisão de metas profissionais. No fim de junho, você deverá ter cautela com atrasos e falhas de comunicação.

Libra

Libra poderá melhorar as finanças por meio de parcerias e
Libra poderá melhorar as finanças por meio de parcerias e Crédito:
As finanças poderão melhorar por meio de networking , amizades e novos contatos profissionais. Junho favorecerá parcerias, divulgação de ideias e projetos criativos. Vênus em Leão aumentará seu brilho pessoal e poderá trazer oportunidades interessantes de crescimento . Ainda assim, Mercúrio retrógrado no final do mês pedirá atenção com promessas financeiras e expectativas exageradas.

Escorpião

Escorpião enfrentará um período de ajustes financeiros importantes, com foco em reorganização de dívidas, investimentos e controle de gastos inesperados (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)
Escorpião enfrentará um período de ajustes financeiros importantes, com foco em reorganização de dívidas, investimentos e controle de gastos inesperados Crédito: Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock
Junho será intenso para questões ligadas a investimentos, dívidas ou mudanças profissionais. O mês favorecerá reorganização financeira e estratégias mais inteligentes para lidar com o dinheiro. Marte em Gêmeos poderá aumentar gastos inesperados, então será importante manter controle sobre impulsos. A chegada de Júpiter em Leão tenderá a abrir portas importantes na carreira.

Sagitário

Sagitário terá um mês de movimentações em parcerias e negociações financeiras, com chance de crescimento profissional (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)
Sagitário terá um mês de movimentações em parcerias e negociações financeiras, com chance de crescimento profissional Crédito: Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock
O mês movimentará parcerias, negociações e decisões importantes envolvendo dinheiro. Junho favorecerá acordos, contratos e expansão profissional, principalmente para quem trabalhar com comunicação ou vendas. Vênus e Júpiter em Leão trarão crescimento e mais confiança para investir em novos caminhos. Será importante evitar exageros financeiros motivados pelo entusiasmo do momento.

Capricórnio

Capricórnio passará por um mês de reorganização da rotina e das finanças, com oportunidades de renda extra (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)
Capricórnio passará por um mês de reorganização da rotina e das finanças, com oportunidades de renda extra Crédito: Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock
Junho será um mês importante para reorganizar rotina, trabalho e prioridades financeiras. Mercúrio em Câncer favorecerá negociações e decisões ligadas a sociedades ou contratos. Marte em Gêmeos poderá aumentar a correria profissional, mas também abrir espaço para renda extra . No fim do mês, Mercúrio retrógrado pedirá revisão cuidadosa de documentos e pagamentos.

Aquário

Aquário poderá ter oportunidades financeiras ligadas à criatividade e a parcerias, com mais adaptação profissional, mas deverá evitar gastos além do necessário (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)
Aquário poderá ter oportunidades financeiras ligadas à criatividade e a parcerias, com mais adaptação profissional, mas deverá evitar gastos além do necessário Crédito: Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock
O mês trará oportunidades financeiras ligadas à criatividade, a projetos autorais e a novas ideias. Marte em Gêmeos favorecerá iniciativas rápidas e aumentará sua capacidade de adaptação profissional. Vênus em Leão movimentará parcerias e poderá trazer benefícios por meio de alianças estratégicas. Será necessário tomar cuidado para não gastar além do necessário tentando acompanhar o ritmo acelerado do período.

Peixes

Peixes deverá agir com mais consciência emocional nas finanças, organizando melhor os gastos e evitando decisões impulsivas (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)
Peixes deverá agir com mais consciência emocional nas finanças, organizando melhor os gastos e evitando decisões impulsivas Crédito: Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock
Junho pedirá mais consciência emocional na forma como você lida com o dinheiro. Mercúrio em Câncer favorecerá planejamento e ajudará a organizar melhor os gastos e as prioridades. O mês também poderá trazer oportunidades ligadas à família, casa ou projetos pessoais. Porém, com Mercúrio retrógrado no fim de junho, será importante evitar decisões financeiras tomadas no calor da emoção.

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