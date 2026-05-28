STJD suspende Carrascal em 3 jogos por expulsão no Flamengo; Jardim é absolvido

Mateus Dutra/AGIF/Folhapress

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva decidiu suspender Jorge Carrascal por três jogos em função da expulsão na derrota do Flamengo por 3 a 0 para o Palmeiras, no Maracanã, no último dia 23. O técnico Leonardo Jardim, por outro lado, foi absolvido. Carrascal foi enquadrado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por conduta violenta. A pena variava entre um a seis jogos de suspensão.

O colombiano recebeu o cartão vermelho direto ao acertar com o pé o rosto do zagueiro Murilo em disputa de bola. Pesou na punição o fato do meia já ter sido duas outras vezes nesta temporada. A decisão cabe recurso e o Flamengo já indicou que irá recorrer. Por ora, Carrascal está suspenso dos jogos contra Coritiba, Chapecoense e São Paulo.

Como está com a seleção da Colômbia, o jogador já não iria atuar na partida deste sábado, diante do Coritiba, no Maracanã. Já as partidas contra Chape e São Paulo acontecerão somente após a Copa do Mundo.