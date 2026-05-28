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Futebol Brasileiro

STJD suspende Carrascal em 3 jogos por expulsão no Flamengo; Jardim é absolvido

Colombiano foi enquadrado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva

Publicado em 28 de Maio de 2026 às 14:47

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 mai 2026 às 14:47
Carrascal e Murilo
Mateus Dutra/AGIF/Folhapress
O Superior Tribunal de Justiça Desportiva decidiu suspender Jorge Carrascal por três jogos em função da expulsão na derrota do Flamengo por 3 a 0 para o Palmeiras, no Maracanã, no último dia 23. O técnico Leonardo Jardim, por outro lado, foi absolvido. Carrascal foi enquadrado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por conduta violenta. A pena variava entre um a seis jogos de suspensão.
O colombiano recebeu o cartão vermelho direto ao acertar com o pé o rosto do zagueiro Murilo em disputa de bola. Pesou na punição o fato do meia já ter sido duas outras vezes nesta temporada. A decisão cabe recurso e o Flamengo já indicou que irá recorrer. Por ora, Carrascal está suspenso dos jogos contra Coritiba, Chapecoense e São Paulo.
Como está com a seleção da Colômbia, o jogador já não iria atuar na partida deste sábado, diante do Coritiba, no Maracanã. Já as partidas contra Chape e São Paulo acontecerão somente após a Copa do Mundo.
Carrascal foi xingado pela torcida do Flamengo, no Maracanã, antes da bola rolar na vitória por 3 a 0 sobre o Cusco, na última terça-feira. O jogo foi sua despedida do Rubro-Negro antes de se apresentar à seleção colombiana. Ele ficou apenas no banco de reservas. Antes de ser hostilizado, o jogador havia pedido desculpas aos torcedores em texto em suas redes sociais.

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