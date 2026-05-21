Obra é paralisada após denúncias de desmatamento em área preservada na Serra

A obra de um condomínio residencial foi paralisada há cerca de um mês após moradores denunciarem desmatamento em área de preservação ambiental, em Manguinhos, na Serra. Imagens feitas com um drone mostram uma clareira aberta no meio da mata. (Veja acima)





Os registros foram feitos pelo aposentado Fabrício Carvalho, que se declara um amante da natureza. Ele contou para a repórter Viviane Lopes, da TV Gazeta, que acompanha a situação desde quando ficou sabendo.





"Fiz uma cronologia de agosto de 2025 até março deste ano, com tudo o que eles fizeram de destruição. Eles falavam que iriam desmatar uma área pequena, mas avançaram até próximo à lagoa. "Eu ficava triste demais com isso", disse o aposentado.





De acordo com a Associação de Moradores de Manguinhos, cerca de 12 mil metros quadrados de vegetação foram desmatados Já o Ministério Público apontou que o estrago é menor.