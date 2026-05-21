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Lula diz que pediu a Trump extradição de empresário brasileiro na lista da Interpol

Ao falar sobre conversas com presidente dos EUA a respeito do combate ao crime organizado, petista disse ter solicitado a extradição de Ricardo Magro, que vive em Miami e é apontado como devedor contumaz do ramo de combustíveis

Publicado em 21 de Maio de 2026 às 16:58

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

21 mai 2026 às 16:58
Presidente Lula discursa durante evento cultural em Aracruz
Lula discursa durante evento cultural em Aracruz. Ricardo Stuckert/PR

Em discurso durante a sua 15° passagem pelo Espírito Santo na abertura da 6ª Teia Nacional, encontro de cultura realizado em Aracruz, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que pediu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a extradição do empresário Ricardo Magro, dono da refinaria Refit (Refinaria de Manguinhos).


Magro foi alvo da operação Sem Refino, da Polícia Federal, na semana passada, e teve o nome incluído na Difusão Vermelha (Red Notice) da Interpol, usada para localizar e capturar foragidos. O empresário, que mora nos Estados Unidos, é apontado como devedor contumaz do ramo de combustíveis. A mesma operação também teve como alvo o ex-governador do Rio, Cláudio Castro.


A Refit é também investigada nas operações Carbono Oculto e Cadeia de Carbono, deflagradas no ano passado contra sonegação de impostos na importação da gasolina e fornecimento de combustíveis para postos de gasolina do PCC. 


A fala de Lula sobre Magro veio num momento do discurso em que falou sobre conversas com Trump a respeito do combate ao crime organizado e dívidas com o poder público, em encontro ocorrido no início deste mês na Casa Branca, em Washington.


“Ele falou que queria combater o crime organizado. Eu falei: ‘É comigo mesmo. Se quiser combater o crime organizado, me entrega os brasileiros que estão roubando lá. Brasileiro que roubou aqui está morando em Miami’”, disse. 


Lula afirmou que Ricardo Magro é o maior devedor de dinheiro público do país, lembrando que o governo apreendeu 250 milhões de litros de gasolina em navios do empresário e entregou para a Petrobras.


“Ele está nos Estados Unidos, em Miami. Eu entreguei pro Trump o endereço da casa e o nome dele. Quer combater o time organizado? Me entrega logo esse aí porque a nossa Polícia Federal está preparada", frisou Lula.

Veja imagens da visita de Lula a Aracruz

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