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Detran-ES alerta condutores sobre golpes com boletos falsos

Órgão orienta que pagamentos de taxas, licenciamento e multas sejam feitos apenas pelo site oficial

Publicado em 21 de Maio de 2026 às 17:13

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

21 mai 2026 às 17:13

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) reforçou nesta quinta-feira (21) o alerta aos capixabas sobre os cuidados que devem ser tomados ao quitar boletos para evitar golpes relacionados ao pagamento de débitos de veículos.


Segundo o órgão, os condutores e proprietários devem emitir o Documento Único de Arrecadação (DUA) de taxas de serviços, licenciamento, IPVA, multas e demais cobranças exclusivamente pelo site oficial do Detran|ES.


O departamento destaca ainda que não envia boletos por e-mail, mensagem de texto ou WhatsApp. Para evitar prejuízos, o Detran orienta que os cidadãos não pesquisem boletos em portais de busca na internet, já que podem ser direcionados para conteúdos patrocinados e sites falsos.


Antes de concluir qualquer pagamento, também é necessário conferir o destinatário da transação. Caso o usuário não reconheça os dados, a recomendação é não finalizar o pagamento. O órgão alerta que, ao pagar boletos falsos, os valores são direcionados para contas de golpistas e o débito do veículo continua em aberto.

Dicas para não cair em golpes

  • Fazer o pagamento de taxas de serviços e débitos do veículo somente em boletos emitidos no site oficial do Detran|ES;
  • Não confiar em sites patrocinados ou que ofereçam descontos e vantagens;
  • Conferir se o pagamento está direcionado ao “Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – Bco Banestes S.A.”;
  • Verificar se, após o pagamento, foi exibida a mensagem de confirmação;
  • Desconfiar de cobranças enviadas por e-mail, mensagem de texto ou WhatsApp;
  • Denunciar facilidades suspeitas pelo Disque-Denúncia 181 ou pela Ouvidoria-Geral do Estado, pelo telefone 0800 022 11 17 ou pelo e-mail [email protected].
  • O Detran também orienta que vítimas de golpes procurem imediatamente a delegacia de polícia mais próxima, levando comprovantes de pagamento e o endereço eletrônico do site falso utilizado na fraude.

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