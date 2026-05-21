Detran-ES alerta condutores sobre golpes com boletos falsos

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) reforçou nesta quinta-feira (21) o alerta aos capixabas sobre os cuidados que devem ser tomados ao quitar boletos para evitar golpes relacionados ao pagamento de débitos de veículos.





Segundo o órgão, os condutores e proprietários devem emitir o Documento Único de Arrecadação (DUA) de taxas de serviços, licenciamento, IPVA, multas e demais cobranças exclusivamente pelo site oficial do Detran|ES.





O departamento destaca ainda que não envia boletos por e-mail, mensagem de texto ou WhatsApp. Para evitar prejuízos, o Detran orienta que os cidadãos não pesquisem boletos em portais de busca na internet, já que podem ser direcionados para conteúdos patrocinados e sites falsos.





Antes de concluir qualquer pagamento, também é necessário conferir o destinatário da transação. Caso o usuário não reconheça os dados, a recomendação é não finalizar o pagamento. O órgão alerta que, ao pagar boletos falsos, os valores são direcionados para contas de golpistas e o débito do veículo continua em aberto.