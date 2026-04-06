Veja quais são os golpes mais comuns do Imposto de Renda e como evitá-los

SÃO PAULO - Todos os anos criminosos usam o Imposto de Renda como isca para aplicar golpes digitais, aproveitando o período de entrega da declaração para enganar contribuintes. Segundo a Kaspersky, empresa global de cibersegurança, uma nova campanha identificada neste ano simula uma notificação da Receita Federal informando uma suposta pendência no IR — mensagem que chega por e-mail e tenta induzir a vítima a realizar um pagamento imediato.

Na fraude, os golpistas alegam que foi encontrada uma irregularidade na declaração e oferecem condições vantajosas, como um falso desconto de 100% sobre juros e multas. Para pressionar a decisão, estabelecem um prazo curto, geralmente de até dois dias, e prometem evitar problemas como a malha fina ou a inclusão do CPF da vítima na dívida ativa. O pagamento, no entanto, é direcionado para contas de terceiros e o dinheiro é desviado.

Declaração do Imposto de Renda, Receita Federal Crédito: Shutterstock

Fabio Assolini, diretor da equipe global de pesquisa e análise da Kaspersky para a América Latina e Europa, afirma que, no período de entrega do Imposto de Renda, cibercriminosos intensificam ataques de phishing para roubar credenciais do Gov.br. Segundo ele, esses dados são especialmente valiosos por estarem vinculados a informações da declaração pré-preenchida.

"A perda do acesso ao Gov.br representa um prejuízo considerável para a vítima, como o acesso indevido a informações pessoais e financeiras e a realização de fraudes em nome do contribuinte", diz o especialista. De acordo com Assolini, a Kaspersky já bloqueou, até o momento, 61 sites maliciosos ligados a fraudes envolvendo o IR neste ano.

A empresa diz que é comum que os cibercriminosos utilizem principalmente temas como restituição, pendências ou liberação de valores como forma de atrair os contribuintes.

Veja fotos do novo golpe do IR

Mensagem falsa enviada por golpistas informa supostas pendências no Imposto de Renda para enganar contribuintes Crédito: Kaspersky /Divulgação

Golpistas oferecem duas formas de pagamento para supostos valores pendentes Crédito: Kaspersky /Divulgação

Golpes

Durante este período, também é comum que golpistas se aproveitem da busca pelo PGD (Programa Gerador da Declaração) e pelo aplicativo da Receita Federal para induzir o contribuinte ao erro. Criminosos criam sites falsos que simulam os canais oficiais e oferecem downloads de softwares ou apps maliciosos, capazes de infectar o computador ou o celular de quem faz a instalação fora das plataformas oficiais.

Há ainda fraudes direcionadas a MEIs (microempreendedores individuais), relacionadas à entrega da declaração anual (DASN-Simei), feita por meio do sistema do Simples Nacional. Nesses casos, mensagens enganosas podem alertar para um suposto vencimento imediato ou irregularidades inexistentes, tentando induzir o pagamento ou o fornecimento de dados. O prazo oficial para a entrega, todos os anos, se encerra em 31 de maio.

Após o fim do prazo de entrega do Imposto de Renda, outros golpes também costumam surgir, especialmente voltados a contribuintes que temem cair na malha fina. É comum o envio de mensagens ou e-mails falsos informando pendências com a Receita e solicitando dados pessoais ou o pagamento de supostas multas.

Que canais devo usar para declarar o IR?

Para declarar o IR com segurança, utilize apenas os seguintes canais:

Programa IRPF (PGD): o programa para computador é a forma mais tradicional e segura de declarar o Imposto de Renda. Ele pode ser baixado gratuitamente no site oficial da Receita Federal.

Meu Imposto de Renda (online): a declaração online pode ser feita diretamente no site da Receita Federal. É necessário possuir certificado digital ou código de acesso para acessar o serviço.

Aplicativo Meu Imposto de Renda (mobile): O aplicativo oficial da Receita Federal está disponível para download gratuito nas lojas App Store (iOS) e Google Play Store (Android).

Para maior segurança, a Kapersky recomenda a ativação da dupla autenticação e a elevação de segurança da conta Gov.br ao nível ouro.

"O site Gov.br oferece a opção de ativação da dupla autenticação em um celular. Assim, sempre que for feito um acesso, é necessário informar um código que aparecerá no app para celular, o que ajuda a manter o acesso mais seguro", diz Assolini.

Que práticas de segurança devo manter para evitar golpes?

Para evitar prejuízos e declarar com segurança, a Kaspersky indica as seguintes práticas:

Desconfie de e-mails e SMS: verifique sempre o remetente e o conteúdo das mensagens. A Receita Federal não envia e-mails ou SMS com links para download de programas ou solicitação de dados pessoais;

Acesse o site da Receita Federal diretamente: digite o endereço no seu navegador, em vez de clicar em links suspeitos;

Não compartilhe seus dados pessoais: nunca forneça seus dados pessoais, como número do CPF, senha ou dados bancários, em sites ou aplicativos não oficiais;

Desconfie de ofertas e promoções: a Receita não oferece prêmios ou descontos para quem declara o Imposto de Renda. Desconfie de mensagens que prometem vantagens financeiras em troca de seus dados;

Mantenha seu antivírus atualizado: utilize um software de segurança confiável e mantenha-o sempre atualizado para proteger seu dispositivo contra vírus e outros tipos de malware;