Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Tá no Lucro
  • IR 2026: veja como declarar imóveis, carros e outros bens sem cair na malha fina
Todo cuidado é pouco

IR 2026: veja como declarar imóveis, carros e outros bens sem cair na malha fina

A omissão ou o preenchimento incorreto dos itens pode resultar em multas, pendências no CPF e até restrições de crédito

Publicado em 01 de Abril de 2026 às 11:28

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

01 abr 2026 às 11:28
Imóveis e dinheiro vivo estão entre os bens declarados pelos candidatos do ES
Na hora de declarar, o contribuinte deve informar sempre o valor de aquisição do bem Crédito: Getty Images
Declarar corretamente imóveis, veículos e outros bens é uma etapa essencial do Imposto de Renda e exige atenção dos contribuintes para evitar inconsistências com a Receita Federal. Embora esses itens nem sempre gerem tributo a pagar, a omissão ou o preenchimento incorreto pode resultar em multas, pendências no CPF e até restrições de crédito.
O prazo de entrega da declaração deve começar em 16 de março e seguir até 29 de maio. Entre as regras, está a obrigatoriedade para quem possuía, até 31 de dezembro de 2025, bens e direitos que somavam mais de R$ 800 mil, além de outros critérios, como renda tributável acima do limite anual ou ganho de capital na venda de bens.

O que informar?

Na hora de declarar, o contribuinte deve informar sempre o valor de aquisição do bem e não o valor de mercado atualizado. Isso vale para imóveis, carros e outros patrimônios, mesmo que tenham se valorizado ao longo do tempo.
Os dados devem ser preenchidos na ficha “Bens e Direitos”, que reúne informações sobre propriedades, veículos, aplicações financeiras e outros ativos. Declarar esses itens não significa pagar imposto, mas apenas informar à Receita a evolução patrimonial.

Como declarar veículos

No caso de veículos, o preenchimento deve ser feito no grupo “Bens Móveis”, com informações como modelo, ano, placa, valor de compra e forma de pagamento.

Declarar compra de veículo

Tanto os veículos comprados à vista quanto os financiados devem ser declarados. Confira:
  • Ao abrir o programa do Imposto de Renda 2026, selecione a ficha “Bens e direitos” e clique em “Novo”
  • Em seguida, escolha o grupo 2 “Bens móveis” e, depois, o código 1 “veículo automotor terrestre”
  • Informe a localização e o Renavam do veículo
  • No campo “Discriminação”, informe marca, modelo, placa e forma de pagamento (à vista ou financiado), incluindo valor de entrada, parcelas e CNPJ da instituição financeira
  • Em “Situação em 31 de dezembro de 2024”, deixe em branco, caso a compra tenha ocorrido apenas em 2025
  • Em “Situação em 31 de dezembro de 2025”, informe o valor pago à vista ou a soma da entrada com as parcelas pagas no ano, em caso de financiamento

Declarar venda de veículos

A venda também deve ser informada:
  • Caso haja lucro na venda acima de R$ 35 mil, é necessário preencher a ficha de “Ganho de capital”, com cálculo prévio no programa GCAP
  • Se não houver lucro (venda por valor menor que o de compra), informe na ficha “Rendimentos isentos e não tributáveis”, no código 5
  • O veículo deve permanecer na ficha de bens, com valor zerado na situação final

Como declarar imóveis

Imóveis, quitados ou financiados, também devem ser informados. Entre os dados exigidos estão endereço completo, data de aquisição, valor pago, área do imóvel e número do IPTU.
Assim como nos veículos, o valor declarado deve ser o de aquisição. Atualizações só são permitidas em casos de reformas ou benfeitorias comprovadas com documentação, como notas fiscais.

Declarar imóvel financiado

  • Acesse a ficha “Bens e direitos”
  • Escolha o grupo 1 “Bens imóveis”
  • Selecione o código correspondente ao tipo de imóvel (como apartamento ou casa)
  • No campo “Discriminação”, informe o número do contrato, CNPJ do banco, dados do vendedor e detalhes do imóvel
  • Em “Situação em 31 de dezembro de 2024”, informe o valor pago até essa data (deixe em branco se a compra ocorreu em 2025)
  • Em “Situação em 31 de dezembro de 2025”, informe o total pago até o fim do ano

Declarar imóvel quitado

  • Acesse a ficha “Bens e direitos”
  • Selecione o grupo 1 “Bens imóveis”
  • Escolha o código conforme o tipo de imóvel
  • No campo “Discriminação”, informe endereço completo, dados da compra, gastos com cartório e uso de FGTS (se houver)
  • Se o imóvel foi adquirido em 2025, deixe em branco “Situação em 31 de dezembro de 2024”
  • Preencha “Situação em 31 de dezembro de 2025” com o valor total do imóvel

Financiamentos exigem atenção

Um erro comum é declarar financiamentos na ficha de “Dívidas e Ônus Reais”. No caso de bens como imóveis e veículos, o correto é informar os valores pagos diretamente em “Bens e Direitos”, acumulando os pagamentos ao longo dos anos.
Já empréstimos sem garantia, como crédito pessoal, devem ser registrados na ficha de dívidas.

Atenção ao cruzamento de dados

A Receita Federal cruza informações com registros vinculados ao CPF, como imóveis e veículos. Por isso, especialistas recomendam declarar corretamente todos os bens, mesmo quando não há obrigatoriedade imediata, para evitar inconsistências futuras.
Em resumo, a principal orientação é manter a coerência entre os dados informados e os documentos oficiais. Erros simples, como atualizar valores indevidamente ou omitir bens, podem levar o contribuinte à malha fina.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Imposto de renda 2026: como usar a declaração a favor do seu planejamento financeiro

Imposto de Renda 2026: veja como se organizar para fazer a declaração

Imposto de Renda: 5 erros para evitar na hora de preencher a declaração

Imposto de Renda: 6 erros comuns e como evitá-los

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

imoveis Imposto de Renda Receita Federal Financiamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dez Milhas Garoto
Abertura das inscrições para as Dez Milhas Garoto já tem data definida
Imagem de destaque
Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes
**ARQUIVO** SÃO PAULO, SP 14.12.1990 - Automobilismo - FÃ³rmula 1: o piloto Ayrton Senna mostra prÃªmio da FIA no aeroporto de Congonhas, em SÃ£o Paulo. (SÃ£o Paulo, SP, 14.12.1990. Foto: Sergio Andrade/Folhapress)
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados