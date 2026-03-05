Imposto de Renda 2026: veja como se organizar para fazer a declaração

Publicado em 5 de março de 2026 às 10:03
Com a aproximação da hora de fazer a declaração do Imposto de Renda 2026, os contribuintes já podem começar a se mobilizar para reunir documentos e evitar contratempos com a Receita Federal. A expectativa é que o período de envio tenha início em 16 de março, com duração até 29 de maio.
A orientação de especialistas é clara: antecipar a organização pode fazer diferença tanto para evitar erros quanto para garantir a entrega dentro do prazo. Isso porque, neste período, aumenta a procura por informes de rendimentos junto a empresas, bancos e outras instituições, o que pode gerar atrasos para quem deixa tudo para a última hora.
Em entrevista para a rádio CBN Vitória, a empresária contábil Carla Tasso recomenda que, de início, procurar um profissional é o primeiro passo para organizar a declaração. Assim, é possível começar o levantamento de documentos e informes, evitando atrasos.
Entre os principais documentos que já podem ser separados estão os informes de rendimentos, que devem ter sido disponibilizados por empregadores e instituições financeiras até o fim de fevereiro, além de comprovantes de despesas médicas e educacionais, recibos de aluguel, dados de previdência e informações sobre bens e direitos.
Também é importante conferir dados pessoais e dos dependentes, além de reunir documentos que comprovem compra e venda de imóveis, veículos e aplicações financeiras. A recomendação é garantir que todas as informações estejam consistentes, já que divergências estão entre os principais motivos que levam os contribuintes à malha fina.
“Com a reforma tributária, em questão de pessoa física, muda mais para quem tem locações. Quem tem mais de três locações precisará ter um CNPJ, fazendo com que passe a declarar tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica”, explica Carla.
Outro ponto de atenção é que a declaração deste ano se refere aos rendimentos obtidos em 2025, sem mudanças significativas nas regras em relação ao ano anterior. Alterações mais recentes, como a ampliação da faixa de isenção para quem ganha até R$ 5 mil mensais, só terão impacto prático nas declarações a partir de 2027. É aconselhável resolver as pendências, como dívidas em aberto, antes do período de prestar contas ao Leão.
Além de reduzir o risco de inconsistências, a organização antecipada pode acelerar o processamento da declaração e aumentar as chances de receber a restituição – caso haja – nos primeiros lotes. Especialistas reforçam que planejamento e atenção aos detalhes são fundamentais para evitar problemas com o Fisco e garantir uma prestação de contas mais tranquila.
