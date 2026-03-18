Imposto de Renda 2026: veja dicas para receber restituição no 1° lote

Quanto antes, melhor

Imposto de Renda 2026: veja dicas para receber restituição no 1º lote

Especialistas apontam caminhos para os contribuintes serem contemplados entre os primeiros a receber o dinheiro a mais que ficou retido com o Leão

Publicado em 18 de março de 2026 às 09:32

Período de envio da declaração do IR vai de 23 de março a 29 de maio Crédito: Shutterstock

As novas regras para a declaração do Imposto de Renda 2026 foram divulgadas pela Receita Federal na última segunda-feira (16), com o período de envio entre os dias 23 de março e 29 de maio. Com isso, muitos contribuintes já aceleraram a coleta dos documentos e informações de olho em receber a possível restituição logo no primeiro lote.

Neste ano, a restituição será feita em quatro lotes: o primeira, em 29 de maio; o segundo, em 30 de junho; o terceiro, em 31 de julho; e o último, em 31 de agosto. Para não ficar para trás na hora de receber o dinheiro retido com o Leão, a principal recomendação de especialistas é simples: organização e rapidez na entrega da declaração.

Segundo os contadores Ana Rita Nico e Ivan Breno Souza, reunir com antecedência todos os documentos necessários, como informes de rendimento de bancos e empregadores, é o primeiro passo para evitar atrasos no envio. “Quando o período de entrega começa, o contribuinte já precisa estar com toda a documentação em mãos para declarar o quanto antes”, orienta Ana Rita.

Além da agilidade, algumas escolhas no momento da declaração também podem influenciar diretamente na prioridade de pagamento. Entre elas, optar pela declaração pré-preenchida e indicar uma chave Pix vinculada ao CPF para receber a restituição.

“Quem utiliza a declaração pré-preenchida e informa o Pix tende a receber a restituição mais rapidamente”, explica Ivan.

A própria Receita estabelece critérios de prioridade para fazer o pagamento da restituição. Confira:

Idosos com idade igual ou superior a 80 anos; Idosos com idade entre 60 e 79 anos, pessoas com deficiência física ou mental ou moléstia grave; Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério; Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via Pix; Demais contribuintes. Dentro de cada um desses grupos, o critério de desempate é a data de envio da declaração. Portanto, quem envia o documento mais cedo, sem erros ou omissões, tende a receber o valor mais rapidamente, respeitando sua categoria prioritária.

Em cada um desses grupos, a data de envio da declaração é critério de desempate na hora do recebimento da restituição. Daí vem a importância de entregar o documento o quanto antes – e sem erros.

Confira dicas para receber a restituição no primeiro lote

01 Entregue a declaração o quanto antes A data de envio da declaração é um dos critérios que influenciam na fila de restituição. Contribuintes que transmitem o documento logo no início do prazo têm mais chances de receber nos primeiros lotes, desde que não haja erros ou inconsistências nas informações prestadas.

02 Use a declaração pré-preenchida A versão pré-preenchida reúne automaticamente dados enviados à Receita por empresas, bancos e planos de saúde. Isso ajuda a reduzir erros no preenchimento e pode acelerar a análise da declaração.

03 Escolha receber via Pix Optar por receber a restituição por Pix, usando o CPF como chave, também pode ajudar na prioridade de pagamento. Contribuintes que utilizam a declaração pré-preenchida e indicam o Pix como forma de recebimento costumam ter vantagem na ordem de liberação dos lotes.

04 Revise as informações antes de enviar Erros no preenchimento podem levar a declaração para a malha fina, o que impede a liberação da restituição até que a situação seja regularizada. Conferir dados de rendimentos, despesas médicas e dependentes é uma etapa importante para evitar atrasos.

05 Veja quem tem prioridade legal A prioridade é dada a idosos com mais de 80 anos, pessoas com mais de 60 anos, contribuintes com deficiência ou doença grave e professores cuja principal fonte de renda seja o magistério, conforme regras da Receita Federal. Depois desses grupos, entram contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e escolheram receber a restituição via Pix. Em seguida, a ordem de pagamento passa a considerar principalmente a data de envio da declaração.

Por que vale a pena receber no primeiro lote

Receber a restituição nos primeiros lotes significa ter o dinheiro disponível mais cedo. O valor devolvido corresponde ao imposto pago a mais ao longo do ano anterior. Outro benefício é a possibilidade de identificar eventuais problemas na declaração com antecedência.

“Quem declara logo no início consegue saber mais rápido se há alguma inconsistência e tem tempo para corrigir antes do fim do prazo”, destaca Ivan.

Nova regra de restituição automática

Uma das novidades do IR 2026 é a criação de um modelo de restituição automática para casos específicos. Contribuintes que não são obrigados a declarar, mas tiveram até R$ 1 mil de imposto retido, poderão receber o valor automaticamente via Pix, sem precisar enviar a declaração.

A medida ainda é um projeto-piloto da Receita Federal e deve ser ampliada nos próximos anos. “É uma forma de simplificar o processo para quem teria direito a valores pequenos, funcionando quase como um ‘cashback’ automático”, explica Ivan.

Mudanças nas regras

Para este ano, houve ampliação na faixa de obrigatoriedade de prestação de contas ao Leão. O limite de rendimentos anuais que exige a declaração passou de R$ 33.888 para R$ 35.584.

Especialistas ressaltam que a mudança não altera a regra relacionada à isenção para quem recebe até R$ 5 mil mensais, que diz respeito apenas à retenção na fonte e não à obrigatoriedade de declarar este ano.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta