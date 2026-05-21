Após morte da mãe, irmãos ganham casa nova com ajuda de vizinhos no ES

O ano de 2020 foi marcado pela pandemia da Covid-19, período onde muitas pessoas viram entes queridos perderem a vida. Enquanto o coronavírus amedrontava o mundo e dizimava lares, uma família do Morro do Cabral, no Centro de Vitória, também se viu forçada a conviver com uma perda irreparável por outra doença também devastadora: um câncer.





De uma hora para outra, os cinco irmãos, todos à época crianças ou adolescentes, ficaram órfãos do pilar da família: Aline Gonçalves de Oliveira.





Sem alternativa após a morte da mãe, Aline Gonçalves de Oliveira, e residindo em uma casa de apenas um cômodo, Ricardo, Rodrigo, Robson, Rhiana e Alice Valentina Berto tiveram de procurar trabalho, porém não ficaram desamparados. Todos foram abraçados pela comunidade onde nasceram e cresceram, começando ali uma reconstrução e um novo capítulo na vida deles.





O mais velho deles, Ricardo, de 19 anos, contou como foi difícil a perda da mãe, ainda na adolescência. "Ela era nossa base, nosso pilar. Por conta disso, tive que procurar emprego ainda novo e fiquei sem estudar por um tempo", disse o jovem.