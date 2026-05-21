Polícia faz reconstituição de caso com policial baleado e primo morto em Cachoeiro

A Polícia Científica realizou na tarde desta quinta-feira (21) a reconstituição de um caso que resultou em um morto e dois feridos em 25 de dezembro de 2025 no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim. A simulação busca esclarecer as circunstâncias do crime a pedido do titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da cidade, delegado Felipe Vivas.





Na época, a Polícia Militar registrou que Vinícius Ramos Silva, de 38 anos; o irmão dele, de 29 anos, que não teve nome divulgado; e o primo deles, um policial militar que também não foi identificado, teriam brigado por uma vaga de garagem.





O militar relatou que a dupla avançou sobre ele e que atirou para se defender, mas os primos teriam tentado desarmá-lo. Os três sofreram ferimentos causados por tiros, sendo que Vinícius não resistiu e morreu horas depois.





O policial foi levado à delegacia para dar depoimento e o irmão de Vinícius foi preso após receber alta médica. De acordo com a defesa dos irmãos, o jovem de 29 anos foi liberado dois dias depois e está em liberdade.