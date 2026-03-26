Investigação

Ex-comandante da Guarda de Vila Velha e esposa advogada entre os presos em operação

Ação do MPES mira facção criminosa na Grande Terra Vermelha e cumpre mandados contra guardas e advogados suspeitos de repassar ordens de dentro de presídios

Publicado em 26 de março de 2026 às 10:02 - Atualizado há 43 minutos

O agente Iuri de Souza Silva, ex-comandante da Guarda Municipal de Vila Velha, foi preso durante operação do Gaeco Crédito: Reprodução/iurisilva87/Instagram

Entre os presos na terceira fase da Operação Telic, que investiga a atuação do tráfico de drogas na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, estão o ex-comandante da Guarda Municipal, Iuri de Souza Silva, e a esposa dele, a advogada Bárbara Bastos. A informação foi apurada pelo repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.

Além do casal, outros dois guardas municipais e dois advogados também foram presos. Segundo o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), a operação, iniciada na tarde de quarta-feira (25), cumpriu oito mandados de prisão temporária e nove de busca e apreensão nos municípios de Vila Velha, Cariacica e Serra.

Os investigados são suspeitos de manter vínculos com a liderança da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV). De acordo com o MPES, advogados atuavam na transmissão de mensagens ilícitas entre detentos e criminosos em liberdade, por meio de bilhetes — conhecidos como “catuques” — levados durante visitas aos presos. Já os guardas municipais são investigados por cooperação ilícita em diligências policiais.

A casa de Iuri e da esposa já havia sido alvo de buscas em agosto do ano passado, durante a primeira fase da operação. Na ocasião, quatro pessoas foram presas.

Em nota, a Prefeitura de Vila Velha informou que a Corregedoria da Guarda Municipal de Vila Velha está acompanhando o caso e a corporação vai colaborar no que for necessário.

Ordem de dentro dos presídios

Segundo o MPES, a liderança do PCV emite ordens de dentro das unidades prisionais por meio de mensagens repassadas por familiares e advogados. As determinações são cumpridas por integrantes em liberdade, cada um com função definida na organização criminosa.

Com o avanço das investigações, foram identificadas evidências de vínculos entre investigados, advogados e servidores públicos — entre eles guardas municipais —, o que pode caracterizar violação de sigilo funcional e cooperação ilícita em ações policiais. Durante a operação, foram apreendidos celulares e bilhetes manuscritos ou ditados por detentos e redigidos por advogados.

Drogas desviadas de apreensões

As apurações também indicam a prática de tráfico de drogas como contrapartida ao desvio de função pública, além da comercialização de entorpecentes desviados de apreensões policiais e da apropriação de dinheiro e materiais sob custódia em razão do cargo.

As buscas e apreensões foram acompanhadas por representantes da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo (OAB/ES) e da Corregedoria da Guarda Municipal de Vila Velha, em cumprimento a decisão da 7ª Vara Criminal de Vila Velha.

As ações, deflagradas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MPES, contaram com a participação de policiais militares do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, agentes de inteligência do SIPOM/DINT, do BME, do BAC e de policiais penais da Sejus, que atuaram nas buscas, apreensões, prisões e conduções dos investigados.



Região vive guerra de facções

A região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, vive uma disputa entre facções rivais — o PCV e o Terceiro Comando Puro (TCP) —, que tem provocado ataques com mortos e feridos desde o início do mês. Na última terça-feira (24), um confronto entre suspeitos armados e policiais terminou com um jovem de 19 anos ferido e três adolescentes, de 16 e 17 anos, apreendidos.

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