Confronto com a PM termina com suspeito baleado e 3 detidos em Vila Velha

Publicado em 24 de março de 2026 às 10:17
O que começou com uma denúncia terminou em confronto armado, com um suspeito baleado, no bairro Barramares, em Vila Velha, na madrugada desta terça-feira (24). Segundo a Polícia Militar (PM), foram efetuados quase 50 disparos por parte dos policiais. Além do ferido, outras três pessoas foram detidas.
De acordo com a PM, equipes realizavam patrulhamento na região quando receberam uma denúncia de que um grupo armado estaria traficando drogas e ameaçando moradores no fim da Rua Roma. Ao chegarem ao local, os militares avistaram quatro suspeitos, que teriam atirado contra os policiais. Houve troca de tiros.
Após o confronto, os suspeitos pularam um muro e se esconderam em uma casa. Dois foram localizados no quintal e outros dois no banheiro — um deles baleado. No local, foram apreendidas duas armas de fogo e pinos de cocaína. O suspeito ferido foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zilda Arns, em Riviera da Barra. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.
Durante a ocorrência, um disparo atingiu o colete balístico de um soldado, que não se feriu. O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle). A reportagem aguarda retorno da Polícia Civil sobre a autuação dos detidos.
Barramares integra a chamada Região 5 de Vila Velha, que enfrenta uma escalada de violência desde o início do mês. Segundo as autoridades, os episódios estão relacionados a uma disputa as facções criminosas Primeiro Comando de Vitória (PCV) e Terceiro Comando Puro (TCP).
No dia 12 de março, duas pessoas foram mortas em um ataque no bairro Ulisses Guimarães. Na ocasião, um ônibus foi apedrejado e incendiado por criminosos, e a circulação do transporte coletivo chegou a ser suspensa. Já no dia 11, outras duas pessoas foram baleadas em via pública no bairro 23 de Maio. As forças de segurança têm intensificado operações para prender envolvidos nos ataques.
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