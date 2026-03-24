Violência

Confronto com a PM termina com suspeito baleado e 3 detidos em Vila Velha

Troca de tiros ocorreu em Barramares após denúncia; região vive escalada de violência ligada à disputa entre as facções PCV e TCP

Publicado em 24 de março de 2026 às 10:17

O que começou com uma denúncia terminou em confronto armado, com um suspeito baleado, no bairro Barramares, em Vila Velha, na madrugada desta terça-feira (24). Segundo a Polícia Militar (PM), foram efetuados quase 50 disparos por parte dos policiais. Além do ferido, outras três pessoas foram detidas.

De acordo com a PM, equipes realizavam patrulhamento na região quando receberam uma denúncia de que um grupo armado estaria traficando drogas e ameaçando moradores no fim da Rua Roma. Ao chegarem ao local, os militares avistaram quatro suspeitos, que teriam atirado contra os policiais. Houve troca de tiros.

Após o confronto, os suspeitos pularam um muro e se esconderam em uma casa. Dois foram localizados no quintal e outros dois no banheiro — um deles baleado. No local, foram apreendidas duas armas de fogo e pinos de cocaína. O suspeito ferido foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zilda Arns, em Riviera da Barra. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

Durante a ocorrência, um disparo atingiu o colete balístico de um soldado, que não se feriu. O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle). A reportagem aguarda retorno da Polícia Civil sobre a autuação dos detidos.

Barramares integra a chamada Região 5 de Vila Velha, que enfrenta uma escalada de violência desde o início do mês. Segundo as autoridades, os episódios estão relacionados a uma disputa as facções criminosas Primeiro Comando de Vitória (PCV) e Terceiro Comando Puro (TCP).

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