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Encontro Mercado debate relação entre esporte e marcas capixabas

Primeira edição do evento em 2026 trouxe o ex-jogador e comentarista da TV Globo, Caio Ribeiro, e discutiu a relevância do esporte para as marcas capixabas

Publicado em 08 de Maio de 2026 às 15:14

Públicado em 

08 mai 2026 às 15:14
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Encontro Mercado com Caio Ribeiro, comentarista esportivo da Globo
Primeiro Encontro Mercado do ano teve a participação de Caio Ribeiro, comentarista esportivo da Globo. Fernando Madeira

“Esporte que conecta: emoção, transformação social e valor para as marcas”. Este foi o tema da primeira edição do Encontro Mercado de 2026, que contou com a presença de representantes de marcas e agências de publicidade da Grande Vitória. O evento, da Rede Gazeta, promoveu um bate-papo sobre a relevância do esporte como plataforma de engajamento, emoção e construção de valor para as marcas.


O debate teve participação do ex-jogador e comentarista da TV Globo, Caio Ribeiro. Quem apresentou e mediou o painel foi o apresentador do Globo Esporte da TV Gazeta, Filipe Souza.

Encontro Mercado com Caio Ribeiro, comentarista esportivo da Globo
Caio Ribeiro, comentarista esportivo da Globo. Fernando Madeira

Durante o evento, Caio Ribeiro destacou a importância das marcas investirem em esporte, o que pode gerar valor tanto para elas quanto para a sociedade.


“O que conecta marcas a pessoas é a paixão, que é algo que o esporte proporciona, além de ter um propósito muito bacana como ferramenta de transformação social. E quando a gente fala de esporte, a gente está falando de saúde e de ocupar não só o corpo, como também a mente”, pontuou.


Assista ao vídeo para saber como foi o evento!

Pelo mercado

Formada pela PUC Campinas, entrou em A Gazeta em 1997 como repórter na editoria de Cidades, onde recebeu dois prêmios. Foi editora-adjunta de Brasil & Mundo; e editora, por 12 anos, da Revista.ag, suplemento dominical do jornal A Gazeta. Possui também MBA em Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo (ESPM). Antes de mudar para o Espírito Santo, atuou no jornal Correio Popular de Campinas (SP).

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