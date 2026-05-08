Encontro Mercado debate relação entre esporte e marcas capixabas

“Esporte que conecta: emoção, transformação social e valor para as marcas”. Este foi o tema da primeira edição do Encontro Mercado de 2026, que contou com a presença de representantes de marcas e agências de publicidade da Grande Vitória. O evento, da Rede Gazeta, promoveu um bate-papo sobre a relevância do esporte como plataforma de engajamento, emoção e construção de valor para as marcas.
O debate teve participação do ex-jogador e comentarista da TV Globo, Caio Ribeiro. Quem apresentou e mediou o painel foi o apresentador do Globo Esporte da TV Gazeta, Filipe Souza.
Durante o evento, Caio Ribeiro destacou a importância das marcas investirem em esporte, o que pode gerar valor tanto para elas quanto para a sociedade.
“O que conecta marcas a pessoas é a paixão, que é algo que o esporte proporciona, além de ter um propósito muito bacana como ferramenta de transformação social. E quando a gente fala de esporte, a gente está falando de saúde e de ocupar não só o corpo, como também a mente”, pontuou.
Assista ao vídeo para saber como foi o evento!