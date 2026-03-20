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Operação entra no 2° dia e cumpre mandados na Grande Terra Vermelha

Operação entra no 2º dia e cumpre mandados na Grande Terra Vermelha

Polícia Civil cumpre mandados de prisão e busca com apoio de helicóptero nesta sexta-feira (20), contra suspeitos de ataques armados

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de março de 2026 às 08:10

PCES dá continuidade à operação em Terra Vermelha nesta sexta-feira (20)

PCES dá continuidade à operação em Terra Vermelha nesta sexta-feira (20) por Divulgação | Polícia Civil
PCES dá continuidade à operação em Terra Vermelha nesta sexta-feira (20) por Divulgação | Polícia Civil
PCES dá continuidade à operação em Terra Vermelha nesta sexta-feira (20) por Divulgação | Polícia Civil
PCES dá continuidade à operação em Terra Vermelha nesta sexta-feira (20) por Divulgação | Polícia Civil
PCES dá continuidade à operação em Terra Vermelha nesta sexta-feira (20) por Divulgação | Polícia Civil
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PCES dá continuidade à operação em Terra Vermelha nesta sexta-feira (20) por Divulgação | Polícia Civil

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Polícia Civil continua nas ruas da região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, nesta sexta-feira (20), para cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão contra integrantes de uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas local. O objetivo é localizar suspeitos de participação em ataques armados registrados na área.

A operação teve início na quinta-feira (19). Nesta sexta, as ações contam com o apoio aéreo do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer).

Bairros da Região 5, como Terra Vermelha, têm registrado episódios recentes de violência. No último dia 12, duas pessoas foram mortas em um ataque no bairro Ulisses Guimarães. Na ocasião, um ônibus foi apedrejado e incendiado por criminosos, e a circulação do transporte coletivo chegou a ser suspensa. Já no dia 11 de março, outras duas pessoas foram baleadas em via pública no bairro 23 de Maio.

Segundo o delegado Adriano Fernandes, da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, os episódios são resultado de uma disputa entre facções criminosas. “São dois grupos rivais que tentam dominar a região e promovem ataques entre si”, afirmou em entrevista à TV Gazeta.

O delegado informou ainda que as ações devem continuar nos próximos dias. “Hoje (sexta-feira), não conseguimos cumprir os mandados de prisão, mas realizamos uma operação de saturação na região para evitar novos ataques. As investigações seguem em andamento e vamos continuar atuando para prender os envolvidos”, disse.

Bairros da Região 5:

Balneário Ponta da Fruta, 23 de Maio, Barra do Jucu, Barramares, Brunela, Cidade da Barra, Interlagos, Interlagos I, Interlagos II, Jabaeté, João Goulart, Morada da Barra, Morada do Sol, Normília da Cunha, Nova Ponta da Fruta, Ponta da Fruta, Praia dos Recifes, Riviera da Barra, Santa Paula I, Santa Paula II, São Conrado, Terra Vermelha e Ulisses Guimarães.

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