Guardas de Vila Velha e advogados são presos em operação contra o tráfico

Crédito: Prefeitura de Vila Velha / Divulgação

Três guardas municipais de Vila Velha e três advogados estão entre as oito pessoas que foram presas em operação contra o tráfico de drogas, concluída na manhã desta quinta-feira (26).



Ao todo foram cumpridos oito mandados de prisão temporária e nove mandados de busca e apreensão nos municípios de Vila Velha, Cariacica e Serra, na terceira fase da Operação Telic.



A ação foi realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Espírito Santo (MPES). O objetivo foi desarticular ações de integrantes da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV), com atuação na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha.

Durante a investigação foram identificadas evidências de vínculos entre os investigados, advogados e servidores públicos, entre eles os guardas municipais, o que que foi apontado como suposta violação de sigilo funcional e cooperação ilícita em diligências policiais.

Foram obtidas provas de tráfico de drogas, formação de organização criminosa, aquisição e porte ilegal de armamentos e munições, entre outras práticas violentas.

Foi constatado que havia troca de mensagens entre liderança criminosa detida em unidade prisional, que repassava por intermédio de familiares e advogados, aos integrantes em liberdade, recados, os catuques, durante as visitas.

Segundo o MP, cada um tinha uma função definida na estrutura da organização. Durante a operação foram apreendidos celulares e bilhetes manuscritos ou ditados por detentos e redigidos por advogados.

Foi identificada ainda, pela investigação, a prática de tráfico de entorpecentes como contrapartida ao desvio de função pública, a comercialização de drogas desviadas de apreensões policiais e a apropriação ou desvio de dinheiro e materiais sob a custódia dos guardas.

A ação foi acompanhada por representantes da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB/ES) e da Corregedoria da Guarda Municipal de Vila Velha, em cumprimento a decisão da 7ª Vara Criminal de Vila Velha.

As ações contaram com a participação de policiais militares do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, agentes de inteligência do SIPOM/DINT, do BME, do BAC e de policiais penais da SEJUS, que atuaram nas buscas, apreensões, prisões e conduções dos investigados.

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