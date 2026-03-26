Justiça aceita a denúncia contra cinco por ataque a tiros em bar do ES

Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Era noite de domingo quando um grupo promoveu um ataque a tiros contra um bar, localizado no bairro Santos Dumont, em Vitória. A ação resultou na morte do jovem Bruno Santos Gouvêa, um técnico de refrigeração de 26 anos.



O crime aconteceu em 18 de janeiro deste ano e cinco pessoas foram apontadas como autores do crime, fruto da disputa pelo domínio do tráfico de drogas na região.

No final da última semana, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, responsável pelo Tribunal do Júri, aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), tornando réus:

Luiz Henrique Barcellos Muniz, o “Zim”

Washington Nascimento Bandeira, o “Boloteli” ou “Bolot”

Gabriel dos Santos Oliveira, o “Girito”

Caio de Souza Sa, o “Caio Capeta”

Rubens Rangel Patrocinio Netto, o “Netão” ou “Netinho”

O texto judicial cita a gravidade do crime, destacando ser uma típica tentativa de execução de criminoso rival.

“No âmbito da promoção do tráfico ilícito de entorpecentes, evidenciando-se, ainda, mecanismo de intimidação tanto à comunidade local quanto a grupos adversários, com o propósito de afirmar o domínio territorial da facção à qual pertencem os acusados e reforçar sua autoridade ilegítima”, é dito no texto.

Também foi decretada a prisão preventiva dos réus. Foi relatado que a liberdade seria temerária, observando que houve uma grande quantidade de disparos de arma de fogo, em local com grande quantidade de pessoas, alheias ao conflito.

“Tais circunstâncias evidenciam a completa aversão dos acusados à ordem social e ao respeito ao ordenamento jurídico, tornando temerária sua soltura, ante o concreto risco de reiteração delitiva”.

Um dos réus, segundo informações da Polícia Civil, ficou preso por dois anos e recebeu o benefício da saída temporária em dezembro de 2025, mas não retornou ao sistema prisional. Foi preso pelo crime do jovem.

Desde então, ele estaria tentando retomar a chefia do tráfico de drogas na região de Santos Dumont.

Os advogados dos acusados não foram localizados, mas o espaço segue aberto à manifestação.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais