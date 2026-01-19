A Gazeta - Agora

Homem morre após ser atingido em ataque a tiros em bar de Vitória

Publicado em 19/01/2026 às 10h48
Homem foi assassinado em bar localizado na Rua Loureiro Nunes, em Santos Dumont Crédito: Reprodução | Google Street View

Um homem morreu após um ataque a tiros em um bar localizado na Rua Loureiro Nunes, em Santos Dumont, Vitória, na noite de domingo (18). Testemunhas informaram à Polícia Militar que um grupo chegou em um Fiat Mobi branco, desceu, disparou diversas vezes para dentro do estabelecimento e depois fugiu. Os tiros atingiram Bruno Santos Gouvêa, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu. 

Conforme a corporação, o sócio do estabelecimento contou ter ido ao local ao ouvir os tiros. Porém, encontrou somente manchas de sangue e marcas de disparos. Quem estava no bar disse aos agentes que um familiar da vítima o levou até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue) antes da chegada das equipes.

Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

