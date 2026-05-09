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Ativismo e esporte

Capixaba no UFC, Karol Rosa abre academia de artes marciais voltada para mulheres

Lutadora e sua esposa são idealizadoras da GAEA Project

Publicado em 09 de Maio de 2026 às 16:38

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

09 mai 2026 às 16:38
Lutadoras do UFC, Karol Rosa e Denise Gomes abrem academia de artes marciais voltada para mulheres
GAEA Project

    Representantes brasileiras no UFC, as lutadoras de MMA Karol Rosa e Denise Gomes se tornaram parceiras em um novo projeto: a GAEA Project, uma academia com foco no desenvolvimento de atletas, especialmente mulheres, nas artes marciais.


    A experiência acumulada dentro do Ultimate Fighting Championship é um diferencial importante para o crescimento da iniciativa. Karol Rosa, por exemplo, soma sete anos na principal organização de MMA do mundo e está atualmente em seu quinto contrato, sendo a primeira mulher capixaba a alcançar esse feito.


    "A minha intenção é mostrar para meninas que têm o mesmo sonho que eu que é possível chegar lá. Inclusive na minha cidade, Vila Velha. A GAEA Project oferece tudo o que você precisa para alcançar esse objetivo", afirma Karol, que é casada com Denise.


    Em fase sólida na carreira, a lutadora renovou recentemente seu contrato com o UFC para mais quatro combates. Embalada por uma vitória sobre a francesa Nora Cornolle, ela já tem novo desafio definido: enfrenta Luana Santos no dia 20 de junho, em Las Vegas, nos Estados Unidos.


    Lutadoras do UFC, Karol Rosa e Denise Gomes abrem academia de artes marciais voltada para mulheres
    GAEA Project

    Localizada em São Caetano do Sul, São Paulo, a GAEA Project era inicialmente voltado exclusivamente para atletas com foco profissional, porém rapidamente ampliou seu alcance. Com cerca de quatro meses de funcionamento aberto ao público, a academia passou a atender também praticantes de diferentes níveis, conciliando o treinamento de alto rendimento com a prática comercial.


    O projeto nasce a partir da vivência prática das duas atletas ao longo de suas trajetórias no esporte de alto rendimento, incluindo experiências positivas e desafios enfrentados em diferentes equipes. A proposta foi clara desde o início: criar um ambiente que atendesse às reais necessidades de quem vive o dia a dia das lutas.


    A ideia foi montar um time profissional feminino idealizado por nós mesmas, baseado no que queríamos e precisávamos. O mais importante era ter um espaço de troca, com ideias compartilhadas, que suprisse todas as lacunas para manter atletas em alto nível e, ao mesmo tempo, impulsionar outras meninas a chegarem lá também - destacam.


    A academia funciona de segunda a sexta-feira, com treinos distribuídos nos períodos da manhã, tarde e noite. Entre as modalidades oferecidas estão muay thai, boxe, jiu-jítsu e MMA, além de aulas exclusivas para mulheres — um dos pilares centrais do projeto.

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