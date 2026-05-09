Capixaba no UFC, Karol Rosa abre academia de artes marciais voltada para mulheres

A experiência acumulada dentro do Ultimate Fighting Championship é um diferencial importante para o crescimento da iniciativa. Karol Rosa, por exemplo, soma sete anos na principal organização de MMA do mundo e está atualmente em seu quinto contrato, sendo a primeira mulher capixaba a alcançar esse feito.





"A minha intenção é mostrar para meninas que têm o mesmo sonho que eu que é possível chegar lá. Inclusive na minha cidade, Vila Velha. A GAEA Project oferece tudo o que você precisa para alcançar esse objetivo", afirma Karol, que é casada com Denise.





Em fase sólida na carreira, a lutadora renovou recentemente seu contrato com o UFC para mais quatro combates. Embalada por uma vitória sobre a francesa Nora Cornolle, ela já tem novo desafio definido: enfrenta Luana Santos no dia 20 de junho, em Las Vegas, nos Estados Unidos.



