DNA confirma ser de Dante Michelini a cabeça encontrada em canal de Guarapari

Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Exame de DNA realizado pela Polícia Científica do Espírito Santo (PCES) confirmou ser de Dante Brito Michelini, de 76 anos, a cabeça encontrada no Canal de Guarapari, no dia 11 de fevereiro.



O corpo decapitado da vítima havia sido localizado no sítio Sítio Pequeira, na região de Meaípe, oito dias antes. O local foi destruído por um incêndio provocado por William Santos Monzoli, acusado de matar a vítima. (veja vídeo abaixo)

Como as partes do corpo foram separadas, era necessário a realização do exame, O documento foi anexado ao inquérito policial sobre o crime. Agora está sendo aguardado o laudo cadavérico que dependia do DNA para ser concluído.

A expectativa, segundo o delegado Franco Malini, chefe da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DEHPP) de Guarapari, é de que a investigação seja finalizada até abril.

O crime

A polícia estima que Dante tenha sido morto entre os dias 19 e 20 de janeiro. Mas seu corpo só foi localizado em 3 de fevereiro, por caseiros.

Informou que as armas que usou no crime estavam na propriedade, assim como o isqueiro que lançou mão para incendiar a casa.

A defesa de Monzoli é realizada pelos advogados Ricardo Gilbert Côco e Yara Karlla Rodrigues Januth. A eles o acusado pelo crime afirmou que o ato foi motivado por sua indignação com os detalhes do crime de Araceli e com as informações de que os acusados não foram condenados. Sua revolta foi por ter um filho.

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