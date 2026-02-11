Polícia prende no ES homem suspeito de matar Dante Michelini

Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe firefly

Um homem que veio da Bahia e estava residindo em Guarapari há alguns meses foi preso pela Polícia Civil como suspeito pelo assassinato de Dante Michelini no último dia 2. A vítima foi encontrada decapitada, com parte do corpo queimada, em um sítio localizado em Meaípe.



O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, confirmou a prisão, informando apenas que trata-se de uma “caso solucionado” e que os detalhes vão ser apresentados em uma coletiva de imprensa.

As equipes vão retomar as buscas na na região do sítio nesta manhã, com o suspeito, na expectativa de que ele indique o local onde fez o descarte da cabeça da vítima e ainda tentar esclarecer mais detalhes sobre a dinâmica do crime.

As informações iniciais é de que o crime não guarda relação com o desaparecimento, estupro e morte de Araceli Cabrera Crespo, de apenas oito anos, pelo qual a vítima foi denunciada pelo Ministério Público.

