Vilmara Fernandes
Vilmara Fernandes
Aqui você encontra conteúdos exclusivos sobre segurança, justiça e cidadania, com informações que impactam a vida das pessoas e da cidade

Polícia prende no ES homem suspeito de matar Dante Michelini

A informação é de que ele  veio da Bahia que estava há pouco tempo residindo em Guarapari; corpo da vítima foi encontrado decapitado

Vitória
Publicado em 11/02/2026 às 07h45
Dante Michelini e sítio
Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe firefly

Um homem que veio da Bahia e estava residindo em Guarapari há alguns meses foi preso pela Polícia Civil como suspeito pelo assassinato de Dante Michelini no último dia 2. A vítima foi encontrada decapitada, com parte do corpo queimada, em um sítio localizado em Meaípe.

O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, confirmou a prisão, informando apenas que trata-se de uma “caso solucionado” e que os detalhes vão ser apresentados em uma coletiva de imprensa.

As equipes vão retomar as buscas na na região do sítio nesta manhã, com o suspeito, na expectativa de que ele indique o local onde fez o descarte da cabeça da vítima e ainda tentar esclarecer mais detalhes sobre a dinâmica do crime.

As informações iniciais é de que o crime não guarda relação com o desaparecimento, estupro e morte de Araceli Cabrera Crespo, de apenas oito anos, pelo qual a vítima foi denunciada pelo Ministério Público.

LEIA MAIS COLUNAS DE VILMARA FERNANDES

Cão encontra pista em riacho durante busca por cabeça de Dante Michelini
Homem que matou mulher com golpes de martelo é denunciado à Justiça do ES
Juiz do ES que disputa vaga de desembargador é alvo de novas investigações
Família pagou fuga para Portugal de homem acusado de agredir mulher no ES
ES tem 1º alerta do Programa Mulher Segura e homem é levado à delegacia

A Gazeta integra o

Saiba mais
Guarapari Polícia Civil crime

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.