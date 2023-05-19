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Fernando Madeira/Farley Sil/Geraldo Neto
Crimes brutais

Caso Araceli: 18 de maio de 1973 ainda não acabou

Morte da menina marcou a história do Espírito Santo, há 50 anos; quarto episódio da websérie mostra como o trabalho da polícia e as leis têm avançado para impedir que crimes fiquem impunes

Aline Nunes

Repórter

Publicado em

19 mai 2023 às 07:50
Montagem especial Araceli
Quarto episódio da websérie "Crimes Brutais" sobre o Caso Araceli mostra que leis e investigações têm sido aprimoradas para evitar que abusos e assassinatos de crianças fiquem impunes Crédito: Fernando Madeira/ Farley Sil/ Geraldo Neto
A data do desaparecimento de Araceli, 18 de maio, foi transformada na lei 9.970/2000, que marca o combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Símbolo dessa luta, a menina não foi mais esquecida e, 50 anos depois, depoimentos do quarto e último episódio da websérie Crimes Brutais, de A Gazeta, ressaltam que a violência contra crianças persiste, não só no Espírito Santo, mas em todo o país. 
O fato é que, embora o crime contra a menina de apenas 8 anos tenha marcado época, inclusive com repercussão nacional, não impediu que sucessivos casos voltassem a acontecer, como se fossem uma repetição interminável daquela data. 
O episódio mostra ainda que, por outro lado, o trabalho da polícia tem sido aprimorado para evitar que abusadores e assassinos das novas 'Aracelis' fiquem sem punição.
ASSISTA A WEBSÉRIE CRIMES BRUTAIS: CASO ARACELI
> 1º EPISÓDIO: A menina que o Brasil não pode esquecer
> 2º EPISÓDIO: Corpo encontrado, boatos e mais mortes suspeitas
> 3º EPISÓDIO: Crime sem castigo

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