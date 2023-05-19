Caso Araceli: 18 de maio de 1973 ainda não acabou

Quarto episódio da websérie "Crimes Brutais" sobre o Caso Araceli mostra que leis e investigações têm sido aprimoradas para evitar que abusos e assassinatos de crianças fiquem impunes

A data do desaparecimento de Araceli, 18 de maio, foi transformada na lei 9.970/2000, que marca o combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Símbolo dessa luta, a menina não foi mais esquecida e, 50 anos depois, depoimentos do quarto e último episódio da websérie Crimes Brutais, de A Gazeta, ressaltam que a violência contra crianças persiste, não só no Espírito Santo, mas em todo o país.