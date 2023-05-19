Caso Araceli: 18 de maio de 1973 ainda não acabou

A data do desaparecimento de Araceli, 18 de maio, foi transformada na lei 9.970/2000, que marca o combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Símbolo dessa luta, a menina não foi mais esquecida e, 50 anos depois, depoimentos do quarto e último episódio da websérie Crimes Brutais, de A Gazeta, ressaltam que a violência contra crianças persiste, não só no Espírito Santo, mas em todo o país.
O fato é que, embora o crime contra a menina de apenas 8 anos tenha marcado época, inclusive com repercussão nacional, não impediu que sucessivos casos voltassem a acontecer, como se fossem uma repetição interminável daquela data.
O episódio mostra ainda que, por outro lado, o trabalho da polícia tem sido aprimorado para evitar que abusadores e assassinos das novas 'Aracelis' fiquem sem punição.
ASSISTA A WEBSÉRIE CRIMES BRUTAIS: CASO ARACELI
> 1º EPISÓDIO: A menina que o Brasil não pode esquecer
> 2º EPISÓDIO: Corpo encontrado, boatos e mais mortes suspeitas
> 3º EPISÓDIO: Crime sem castigo
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