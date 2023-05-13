Abusos contra crianças: o Espírito Santo está fazendo vergonha

Homenagem no Memorial Araceli, no final da Praia de Camburi, em Vitória. A menina foi brutalmente assassinada há 50 anos Crédito: Fernando Madeira

O que já era ruim, ficou pior. Em média, 390 crianças com até 9 anos de idade são vítimas de violência no Espírito Santo a cada ano, sendo que 32,5% sofrem abusos recorrentemente. Entre 2011 e 2018, por exemplo, foram registrados 3.127 casos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), do Sistema Único de Saúde (SUS) , apenas no Estado.

Os dados da Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp) são ainda mais estarrecedores: no ano passado, o Estado ficou com índices acima dessa média, com 449 crianças agredidas fisicamente. E, somada às violências físicas, vêm também os maus-tratos, os quais foram registrados 268 casos somente em 2022. Além de causar dor, as situações impactam no desenvolvimento social e emocional das vítimas.

Quanto ao tipo de agressão, no período de 2011 e 2018 a violência sexual (41,8%) foi a mais notificada, seguida da negligência (31,3%) e da violência física (23,6%). Além disso, a violência sexual foi mais frequente nas meninas com 3 anos ou mais, residentes na zona urbana. Já a negligência foi mais prevalente em meninos de até 2 anos, e a violência física, entre meninos de 6 a 9 anos.

Pesquisas também mostram que 70% das crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual são do sexo feminino. Nos casos de violência sexual contra crianças de 1 a 4 anos, o pai se destacou como o principal agressor, já na faixa etária entre 5 e 14 anos de idade, a violência foi cometida por amigos ou conhecidos. Entre os meninos, a faixa etária de 5 a 9 anos é a que registra o maior número de casos de violência sexual (23,9%).

No Brasil, o cenário também é preocupante. Dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos apontam que mais de 200 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes foram registradas no Brasil de 2011 a 2019. O mesmo órgão chama atenção para o fato de que, segundo pesquisas, apenas 10% dos casos são notificados às autoridades; assim, essa cifra sobe para mais de 2 milhões de casos nesse período.

MAIO LARANJA

Para incentivar a realização de atividades para conscientizar, prevenir, orientar e combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, é realizado todo ano o Maio Laranja. A escolha do mês está relacionada ao caso da menina Araceli Cabrera, que no próximo dia 18 completa 50 anos.

Araceli, de apenas 8 anos, foi sequestrada em 18 de maio de 1973, abusada sexualmente e encontrada morta, em uma mata, seis dias depois e já em adiantado estado de decomposição. O crime, que aconteceu no Espírito Santo, se tornou um dos casos policiais de maior repercussão na história judicial brasileira e chegou a ser tema de peça teatral e de romance-reportagem. Mas acabou arquivado.

Em 2000, por meio da Lei 9.970, de Rita Camata, e sancionada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso , 18 de maio tornou-se um símbolo no combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes.

LIVRO RESGATA O CASO ARACELI

E é justamente contra o esquecimento desse caso, que os jornalistas Felipe Quintino e Katilaine Chagas lançam, no próximo dia 17, na Livraria Leitura do Shopping Vitória , às 19h, o livro-reportagem “O caso Araceli: mistérios, abusos e impunidade”, pela Editora Alameda. A obra tem 282 páginas e custa R$ 69, e revela informações inéditas e os bastidores da investigação dessa trama complexa.

Livro sobre o caso Araceli que será lançado na próxima quarta-feira (17), em Vitória Crédito: Divulgação