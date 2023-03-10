Leia a carta de agradecimento que um delegado recebeu de crianças no ES

Se crianças não mentem, então, os policiais que atuam em Ecoporanga
estão de parabéns. Nesta semana, estudantes do 4° ano de uma escola particular do município fizeram uma singela homenagem aos policiais da cidade: em um papel de carta todo florido, 12 crianças assinaram uma carta de agradecimento pelos serviços prestados, endereçada ao delegado de polícia da cidade do Noroeste do Estado.
A autoridade policial foi pessoalmente receber a cartinha e os sorrisos de gratidão dos alunos do Colégio Interativo. Leonardo Amorim, titular da Delegacia de Polícia
de Ecoporanga, habituado a lidar com crimes e histórias tristes, recebeu das mãos dos estudantes o bilhete. E elogiou o gesto tão singelo e incomum.
“As crianças demonstram seus sentimentos com sinceridade. Saber que estamos contribuindo para o bem-estar social dos pequenos nos anima, é combustível para que continuemos trabalhando com dedicação”, enfatizou.
Na carta, os estudantes agradecem a todos os policiais que atuam na cidade e reconhecem a dedicação deles. “Trabalho este que nos garante segurança e proteção para que possamos ter uma vida saudável”, destacam.
Os jovens também parabenizaram o delegado pelo trabalho desempenhado à frente da delegacia e finalizam a mensagem destacando que estão com os corações agradecidos.