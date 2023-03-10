Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Leia a carta de agradecimento que um delegado recebeu de crianças no ES

Turma do 4° ano de uma escola particular enviou a mensagem aos policiais que trabalham numa cidade do interior

Publicado em 10 de Março de 2023 às 02:11

Públicado em 

10 mar 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Leonardo Amorim, titular da Delegacia de Polícia de Ecoporanga, recebeu a carta de estudantes do Colégio Interativo
Leonardo Amorim, titular da Delegacia de Polícia de Ecoporanga, recebeu a carta de estudantes do Colégio Interativo Crédito: PCES
Se crianças não mentem, então, os policiais que atuam em Ecoporanga estão de parabéns. Nesta semana, estudantes do 4° ano de uma escola particular do município fizeram uma singela homenagem aos policiais da cidade: em um papel de carta todo florido, 12 crianças assinaram uma carta de agradecimento pelos serviços prestados, endereçada ao delegado de polícia da cidade do Noroeste do Estado.
A autoridade policial foi pessoalmente receber a cartinha e os sorrisos de gratidão dos alunos do Colégio Interativo. Leonardo Amorim, titular da Delegacia de Polícia de Ecoporanga, habituado a lidar com crimes e histórias tristes, recebeu das mãos dos estudantes o bilhete. E elogiou o gesto tão singelo e incomum.

Veja Também

A despedida emocionada de um delegado no ES

“As crianças demonstram seus sentimentos com sinceridade. Saber que estamos contribuindo para o bem-estar social dos pequenos nos anima, é combustível para que continuemos trabalhando com dedicação”, enfatizou.
A carta, toda florida, entregue pelos estudantes ao delegado de Polícia
A carta, toda florida, entregue pelos estudantes ao delegado de Polícia Crédito: PCES
Na carta, os estudantes agradecem a todos os policiais que atuam na cidade e reconhecem a dedicação deles. “Trabalho este que nos garante segurança e proteção para que possamos ter uma vida saudável”, destacam.
Os jovens também parabenizaram o delegado pelo trabalho desempenhado à frente da delegacia e finalizam a mensagem destacando que estão com os corações agradecidos.

Veja Também

Estudantes do ES escrevem cartas de paz e esperança para crianças ucranianas

Estudante capixaba na Rússia conta como é viver a 100 km da Ucrânia

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Ecoporanga Educação Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados