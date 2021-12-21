A despedida emocionada de um delegado no ES

Prezados amigos de Pinheiros e região,



Após uma longa e vitoriosa carreira policial passada 80% no interior e em Pinheiros, Nova Venécia e região, despeço-me definitivamente de todos. Há dois anos em Vitória, venho, neste tempo, me preparando para as mudanças necessárias e a aposentadoria, daqui a cinco anos.

O preparo jurídico e técnico foi incrementado, a família veio para a capital, a esposa montanhense, uma filha veneciana, um filho pinheirense, num ciclo de transição que somente agora, dezembro de 2021, se fechou.

Eleito para a lista dos melhores delegados de polícia do Brasil em 2020, minha qualificação profissional e científica, com a publicação de livros, a integração de corpo fixo de colaboradores em revistas científicas, cursos no BNDES e Sorbonne, as amizades eternas com juristas como Eugenio Bulygin e Ives Gandra, a análise de inteligência de Estado, fizeram parte deste crescimento nos últimos dois anos, e tudo isso será aproveitado nas minhas futuras atividades públicas ou privadas.

Minha despedida significa um adeus à região noroeste do Espírito Santo, pelo menos como Delegado de Polícia Civil. E uma folga das redes sociais, que muito utilizei para avaliar o terreno em que pisei no passado e que passaria a pisar no futuro, os amigos e inimigos, as amizades, os limites de minhas atitudes. Feito o diagnóstico, posso descansar um pouco destas redes sociais.

O cenário é mais favorável em 2021 do que em 2020, estamos com o menor índice de homicídios dos últimos 25 anos no ES.

O governo criou o plantão 24h em Nova Venécia, o que merece aplausos. Confio que esta medida contribuirá em muito para a diminuição dos homicídios na região.

Fiz boas parcerias de trabalho na região, notadamente em trabalho integrado com a Polícia Militar no então CPON, com o Coronel Ricardo Barcelos, e no 2º BPM, com os Tenentes-Coronéis Rogério Barcelos, Sebastião Aleixo e Mário Marcelo Dal Col. Também com importantes parcerias no executivo e legislativo locais, fiz um bom trabalho em equipe, uma gestão comunitária considerável.

Infelizmente por um lado e felizmente por outro, motivos culturais e profissionais me trouxeram para a Grande Vitória, onde me fixei e de onde não mais pretendo sair. Todos nós precisamos compreender e respeitar as contingências da vida. Desejo que a região consiga superar os problemas em que se viu enredada nos últimos dois anos.

Foi uma página importante, do livro da vida, que não anda para trás, mas marca sempre pelas boas lembranças e as valiosas lições aprendidas. Sou favorável à vida, preocupa-me a população que sofre, tenho parceiros das mais diversas visões ideológicas, mas que possuem um ponto em comum: também se ocupam do povo, da segurança, são éticos, agregam e não dividem, são fiéis e não traem, querem o bem comum e não passam por cima de tudo e de todos para conseguir seus objetivos.

Ninguém nos impulsiona para trás, só para a frente. A mola que nos ejeta de um lugar nos alça a outro melhor. E a polícia é uma roda, ora estamos em cima, ora estamos embaixo. Mas ela sempre roda.

Um abraço,

Líbero Penello de Carvalho Filho