Estudante capixaba na Rússia conta como é viver a 100 km da Ucrânia

Nunca. A Rússia está cada dia mais me abrindo portas, mesmo que o mundo esteja se fechando para ela. Acho que minha escolha foi certeira e estou onde devo estar, não tenho vontade de voltar e nem de ir pra outro país. Tudo que eu pensava da Rússia antes de vir se confirmou e reforçou minha vontade de ficar aqui.