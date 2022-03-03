Estudante capixaba na Rússia conta como é viver a 100 km da Ucrânia

Morador da tórrida Marilândia
, no Noroeste do Estado, o jovem estudante passou em vários vestibulares no Brasil, mas a escolha dele foi mesmo a gélida Rússia, país que admira e que agora vive o pesadelo de sofrer sanções econômico-financeiras duríssimas
, da Europa e dos EUA, por ter invadido o vizinho a Oeste.
Jiordano, entretanto, que diz não sentir medo, mas apreensão e ansiedade, tem outra versão para os acontecimentos que estão mobilizando a opinião pública internacional desde quinta-feira passada (24/2), quando as tropas de Moscou começaram a invadir e atacar a Ucrânia. “Acho que a mídia está mostrando outra coisa, passando algo como se a Rússia fosse uma vilã, o que não é verdade”, pondera.
Para o estudante, está faltando imparcialidade na cobertura da imprensa, principalmente a ocidental: “Este conflito vem se estendendo por cerca de oito anos e o mundo vem se calando. Os russos vêm sendo massacrados no território das regiões separatistas há oito anos e o mundo se cala, mas de repente o mundo se voltou para a Rússia
”, critica.
Jiordano Lorenzoni passa uma outra visão do conflito, da “operação militar” russa, termo que diz ser mais adequado do que “guerra”. “Gostaria de ressaltar uma frase que venho ouvindo e com a qual concordo plenamente: ‘A Rússia não começou a guerra, mas sim a terminou’”.