Lyarah Vojnovic, esposa do volante Maycon, do Shakhtar Donetsk, com os filhos Crédito: Reprodução/Instagram

Your browser does not support the audio element. Capixaba e familiares que estavam na Ucrânia retornam ao Brasil

A capixaba Lyarah Vojnovic Barberan, influenciadora digital e mulher do jogador brasileiro Maycon, atleta do Shakhtar Donetsk, desembarcou em território brasileiro junto com a família na madrugada desta terça-feira (1º).

Vídeos do momento da chegada em um aeroporto de São Paulo foram compartilhados nas redes sociais pelo pai da influenciadora, o empresário esportivo Marcelo Vojnovic. Em um dos registros, é possível ver o reencontro emocionado entre pai e filha, que correm para se abraçar no momento do desembarque.

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Na segunda (28), Marcelo havia informado que a filha estava em Frankfurt, na Alemanha, onde ela, marido e filhos aguardavam o voo para o Brasil

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Em entrevista ao G1SP , Lyarah contou que, até a véspera dos ataques, a embaixada dizia que a situação em Kiev estava sob controle, e que os brasileiros moradores da capital ucraniana não precisavam deixar suas casas.

A influenciadora narrou ainda os momentos de desespero e fome durante a fuga da guerra no país, ao lado dos filhos pequenos. Ela conta que chegou a comer caroços de maçã para sobreviver.

"Minha mãe me perguntava: ‘Filha, vocês conseguiram levar algo pra comer?’ e eu falava: ‘Mãe, as crianças, graças a Deus, não estão passando fome, deu tempo da gente pegar duas maçãzinhas'. Eu tenho dois filhos, peguei duas maçãzinhas e meus filhos comeram. No momento que eu vi o caroço da maçã eu falei: ‘É agora que eu vou matar minha fome’. Peguei o caroço da maçã e comi".



"Como mãe posso dizer que só tive desespero quando vi meus filhos com fome e eu mantendo a calma para eles não se desesperarem" Lyarah Vojnovic Barberan - em entrevista ao G1SP

De lá, a família pegou um ônibus, atravessou a fronteira e chegou até a Moldávia, país do Leste Europeu. Na sequência, o grupo seguiu de ônibus para Bucareste, capital da Romênia.

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RETORNO AO ES PREVISTO PARA O FIM DE SEMANA

Em entrevista à TV Gazeta, Marcelo Vojnovic, pai de Lyarah, informou que a influenciadora, o marido e os filhos chegaram a São Paulo cansados e com muita fome, e devem permanecer naquele Estado por alguns dias. O retorno ao Espírito Santo está previsto, até então, para o fim de semana.

AVÔ FUGIU DA SEGUNDA GUERRA

O empresário também contou que nunca imaginou que a filha fosse viver os horrores de uma guerra, e explicou que a história da Lyarah, em alguns pontos, se assemelha à do avô dela, o pai de Marcelo, que era sérvio e fugiu da Segunda Guerra.

"Ele contou muito sobre o que ele passou na época, mas na época dele não tinha a tecnologia que temos hoje, as informações que chegam para nós hoje vêm numa velocidade muito grande, isso nos ajudou muito na comunicação com a Lyarah. Mas eu não imaginava que minha filha passaria por isso."

Agora que ela está no Brasil, entretanto, ele se diz aliviado. "Agora temos a certeza de que estão seguros, a certeza de que agora a gente vai poder protegê-los, a gente vai poder ajudá-los, e a certeza de uma nova vida agora, junto com eles."