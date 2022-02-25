Presa em hotel de Kiev, capixaba esposa de jogador cita alimentos já em falta

Lyarah está ficando em um hotel com um grupo de outros atletas e as famílias deles. Na foto ao lado, a destruição em Kiev Crédito: Arquivo pessoal/EMILIO MORENATTI/AP/ESTADÃO CONTEÚDO

capixaba Lyarah Vojnovic Barberan, que mora em Kiev, capital da Ucrânia, relatou em novas publicações no Instagram dela, nesta sexta-feira (25), que está começando a faltar comida e outros mantimentos em supermercados. A influenciadora, nascida em Vitória, informou que ainda está em um hotel da cidade e que ataques estão sendo feitos em áreas próximas.

Lyarah, que é casada com Maycon, jogador de futebol do Shakhtar, um dos principais times da Ucrânia, está ficando em um hotel com um grupo de outros atletas e as famílias deles. Em publicações nos stories, que desaparecem depois de 24 horas da postagem, ela tentou tranquilizar os seguidores dizendo que está bem.

"Ainda estamos no hotel! Está tendo ataque próximo. Estamos bem. Vai dar tudo certo! Já começando a faltar comida, leite para crianças e fraldas" Lyarah Vojnovic - Capixaba que mora na Ucrânia

Em seguida, Lyarah afirmou que não consegue passar muitas informações e que está tentando se proteger. Ela disse que as únicas pessoas que ela mantém contato todos os dias são o pai dela e o irmão, o jogador de futebol Lyanco, que atua como zagueiro do Southampton, da Inglaterra.

Lyarah é casada com Maycon, jogador do Shakhtar, com quem tem dois filhos Crédito: Instagram/Lyarah

KIEV VIRA ALVO DE TROPAS RUSSAS

O segundo dia da campanha militar russa contra a Ucrânia começou com uma intensificação do cerco à capital do país, Kiev . Forças de Vladimir Putin voltaram a bombardear a cidade, desta vez com efeitos mais claros sobre civis, e se aproximam por dois flancos. Soldados russos já operam na cidade.

O movimento confirma a hipótese de que a Rússia de fato mira Kiev como seu principal alvo nesta guerra, ainda que haja combates e ataques ocorrendo em quase todas as partes do país inclusive o oeste, área considerada mais imune devido à sua proximidade da fronteira com a membro da Otan (aliança militar ocidental) Polônia.

Os moradores da capital acordaram com sons de explosões de mísseis balísticos, provavelmente modelos Iskander lançados de Belarus, e de cruzeiro, disparados de aviões. Um caça Su-27 ucraniano, modelo soviético usado por Moscou e Kiev, foi abatido sobre a cidade e caiu sobre um bloco residencial, deixando um número incerto de vítimas.

DESESPERO

Lyarah já havia usado as redes sociais para relatar o desespero dos dias de tensão que vem vivendo em meio à guerra na Ucrânia. Nesta quinta-feira (24), a capixaba citou ser desesperador viver um cenário de guerra e pediu ajuda às autoridades brasileiras.

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"Os noticiários estão dizendo que já está tudo certo, tudo calmo. Só que não está. Nós ainda estamos no hotel, estamos presos e ninguém dá uma posição do que a gente pode fazer, de como a gente pode sair. É desesperador ver nossos filhos, as pessoas que estão aqui. Não são só brasileiros que estão se abrigando no hotel, são outras pessoas também. Eu queria pedir muito a ajuda de quem puder espalhar este vídeo para chegar a um poder maior para poder nos ajudar, nos dar uma força", disse Lyarah.

"A gente fala com a embaixada, e a embaixada diz que está tudo bem, que é o melhor lugar para a gente ficar, mas não é aqui que a gente quer ficar. Não está tudo bem" Lyarah Vojnovic Barberan - Capixaba que vive na Ucrânia