Itamaraty prevê comboio para evacuação terrestre de brasileiros na Ucrânia

BRASÍLIA, DF - O Itamaraty anunciou nesta quinta-feira (24) que prevê organizar um comboio para evacuação terrestre de brasileiros na Ucrânia . Ainda não há data definida para a ação.

A organização do comboio de saída dependerá da avaliação de aspectos de segurança, de disponibilidade de transporte e da possibilidade de deslocamento para um ponto de encontro comum - possivelmente a capital Kiev. Há no momento cerca de 500 brasileiros na Ucrânia, segundo o Itamaraty.

O Ministério das Relações Exteriores recomenda que deixem o país os brasileiros que estejam no leste da Ucrânia ou em regiões próximas às fronteiras internacionais no oeste ucraniano. A orientação foi transmitida pelo secretário de Comunicação e Cultura do Itamaraty, Leonardo Gorgulho.

O diplomata disse ainda que brasileiros devem evitar áreas próximas a instalações militares ou a infraestruturas elétricas e de comunicações.

Imagens da guerra na Ucrânia

Segundo Gorgulho, a situação não é a mesma em todo o território ucraniano. "No caso de Kiev, estamos seguindo a recomendação do governo ucraniano, [para] que permaneçam em casa".