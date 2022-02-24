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Guerra

Itamaraty prevê comboio para evacuação terrestre de brasileiros na Ucrânia

Há no momento cerca de 500 brasileiros na Ucrânia, segundo o Ministério das Relações Exteriores

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 18:49

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 fev 2022 às 18:49
BRASÍLIA, DF - O Itamaraty anunciou nesta quinta-feira (24) que prevê organizar um comboio para evacuação terrestre de brasileiros na Ucrânia. Ainda não há data definida para a ação.
A organização do comboio de saída dependerá da avaliação de aspectos de segurança, de disponibilidade de transporte e da possibilidade de deslocamento para um ponto de encontro comum - possivelmente a capital Kiev. Há no momento cerca de 500 brasileiros na Ucrânia, segundo o Itamaraty.

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O Ministério das Relações Exteriores recomenda que deixem o país os brasileiros que estejam no leste da Ucrânia ou em regiões próximas às fronteiras internacionais no oeste ucraniano. A orientação foi transmitida pelo secretário de Comunicação e Cultura do Itamaraty, Leonardo Gorgulho.
O diplomata disse ainda que brasileiros devem evitar áreas próximas a instalações militares ou a infraestruturas elétricas e de comunicações.

Imagens da guerra na Ucrânia

Segundo Gorgulho, a situação não é a mesma em todo o território ucraniano. "No caso de Kiev, estamos seguindo a recomendação do governo ucraniano, [para] que permaneçam em casa".
"Para os brasileiros que estão no leste [da Ucrânia] há uma recomendação que deixem a Ucrânia ou, no mínimo, desloquem-se a Kiev. Para os que estão muito próximos de fronteiras internacionais à oeste do país, a nossa recomendação é que também deixem o país por meios próprios".

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