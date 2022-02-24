Invasão da Rússia à Ucrânia: veja fotos e vídeos da guerra

A Rússia promoveu nesta quinta-feira (24) uma invasão sem precedentes à Ucrânia, causando destruição em diversas cidades do país do leste europeu. Os ataques ocorrem por mar, terra e ar após o presidente russo, Vladimir Putin, reconhecer duas províncias como independentes do país ucraniano.
Veja imagens da guerra que está causando tensão em todo o mundo.
Infográfico mostra os pontos alvo dos ataques até a tarde desta quinta.
VEJA OS VÍDEOS DO CONFLITO NA UCRÂNIA
Bombardeio em diversos pontos de Kiev e de Zaporozye na Ucrânia.
Vídeo mostra família em pânico quando casa é atingida por míssil.
Atletas brasileiros estão presos na Ucrânia e pedem ajuda do Brasil para voltar para casa.
Imagens mostram os primeiros bombardeios às cidades da Ucrânia nesta quinta.