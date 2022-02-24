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Conflito na Europa

Invasão da Rússia à Ucrânia: veja fotos e vídeos da guerra

Imagens revelam as proporções do ataque russo. Há imagens de explosões, de ameaças aéreas e de áreas destruídas pelos bombardeios

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 18:07

Publicado em 

24 fev 2022 às 18:07
Rússia promoveu nesta quinta-feira (24) uma invasão sem precedentes à Ucrânia, causando destruição em diversas cidades do país do leste europeu. Os ataques ocorrem por mar, terra e ar após o presidente russo, Vladimir Putin, reconhecer duas províncias como independentes do país ucraniano. 
Veja imagens da guerra que está causando tensão em todo o mundo.
Explosões na Ucrânia após a Rússia anunciar a invasão do país
Explosões na Ucrânia após a Rússia anunciar a invasão do país Crédito: Reprodução/Twitter
Fuga de Kiev: imagens mostram população deixando capital da Ucrânia
Fuga de Kiev: imagens mostram população deixando capital da Ucrânia Crédito: Reprodução/Twitter
UKR - RÚSSIA/UCRÂNIA/ATAQUE - INTERNACIONAL , nesta quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022.
Engarrafamentos são vistos quando as pessoas deixam a cidade de Kiev, na Ucrânia Crédito: Emilio Morenatti/AP/Estadão Conteúdo
Fire is seen coming out of a military installation near the airport, after Russian President Vladimir Putin authorized a military operation in eastern Ukraine, in Mariupol, February 24, 2022. REUTERS/Carlos Barria ORG XMIT: GDN
Fogo é visto saindo de uma instalação militar perto do aeroporto, depois que o presidente russo Vladimir Putin autorizou uma operação militar no leste da Ucrânia, em Mariupol Crédito: Carlos Barria/ Reuters/Folhapress
Smoke rises from the territory of the Ukrainian Defence Ministry's unit, after Russian President Vladimir Putin authorized a military operation in eastern Ukraine, in Kyiv, Ukraine February 24, 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko ORG XMIT: K100
Fumaça sobe do território da unidade do Ministério da Defesa ucraniano, depois que o presidente russo, Vladimir Putin Crédito: Reuters/Folhapress
Rescuers work at the crash site of the Ukrainian Armed Forces' Antonov aircraft, which, according to the State Emergency Service, was shot down in Kyiv region, Ukraine, in this handout picture released February 24, 2022.
Equipes de resgate trabalham no local do acidente da aeronave Antonov das Forças Armadas da Ucrânia, que, de acordo com o Serviço de Emergência do Estado, foi abatido na região de Kiev, na Ucrânia Crédito: Reuters/Folhapress
Homem observa um helicóptero russo Ka-52 após um pouso num campo nos arredores de Kiev, na Ucrânia, nesta quinta-feira (24)
Homem observa um helicóptero russo Ka-52 após um pouso num campo nos arredores de Kiev, na Ucrânia, nesta quinta-feira (24) Crédito: EFREM LUKATSKYASSOCIATED PRESS/AGÊNCIA ESTADO
UKR - RÚSSIA/UCRÂNIA/ATAQUE - INTERNACIONAL - Pessoas observam fragmentos de equipamento militar na rua após um aparente ataque russo em Kharkiv, na Ucrânia, nesta quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022.
Pessoas observam fragmentos de equipamento militar na rua após um aparente ataque russo em Kharkiv, na Ucrânia Crédito: ANDREW MARIENKO/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
UKR - RÚSSIA/UCRÂNIA/ATAQUE - INTERNACIONAL - Pessoas observam fragmentos de equipamento militar na rua após um aparente ataque russo em Kharkiv, na Ucrânia, nesta quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022.
Fragmentos de equipamento militar na rua após um aparente ataque russo em Kharkiv Crédito: Andrew Marienko/AP/Estadão Conteúdo
Ukrainian tanks move into the city, after Russian President Vladimir Putin authorized a military operation in eastern Ukraine, in Mariupol, February 24, 2022. REUTERS/Carlos Barria ORG XMIT: GDN
Tanques ucranianos entram na cidade após o presidente russo, Vladimir Putin, autorizar uma operação militar no leste da Ucrânia, em Mariupol Crédito: Carlos Barria/ Reuters/Folhapress
Militares da Ucrânia em blindados seguindo em estrada em Kramatorsk
Militares da Ucrânia em blindados seguindo em estrada em Kramatorsk Crédito: VADIM GHIRDA
Infográfico mostra os pontos alvo dos ataques até a tarde desta quinta.
VEJA OS VÍDEOS DO CONFLITO NA UCRÂNIA
Bombardeio em diversos pontos de Kiev e de Zaporozye na Ucrânia.
Vídeo mostra família em pânico quando casa é atingida por míssil.
Atletas brasileiros estão presos na Ucrânia e pedem ajuda do Brasil para voltar para casa.
Imagens mostram os primeiros bombardeios às cidades da Ucrânia nesta quinta.

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