Polônia vai fechar espaço aéreo para companhias da Rússia, diz premiê

A Polônia prepara uma resolução para fechar o espaço aéreo do país para companhias da Rússia, anunciou o premiê Mateusz Morawiecki nesta sexta-feira (25).
Vizinho da Ucrânia e membro da União Europeia (UE), o país tem sido um dos mais críticos ao ataque militar iniciado pelo governo de Vladimir Putin. Também deve ser um dos principais afetados pela onda de refugiados que começam a emigrar da Ucrânia na tentativa de fugir da guerra.
"Parem a agressão armada, parem o derramamento de sangue", pediu o premiê Morawiecki nesta quinta (24). "Precisamos parar o imperialismo de Putin", acrescentou.