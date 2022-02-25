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Internacional

Polônia vai fechar espaço aéreo para companhias da Rússia, diz premiê

País tem sido um dos mais críticos ao ataque militar iniciado pelo governo de Vladimir Putin

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 11:06

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 fev 2022 às 11:06
A Polônia prepara uma resolução para fechar o espaço aéreo do país para companhias da Rússia, anunciou o premiê Mateusz Morawiecki nesta sexta-feira (25).
UKR - RÚSSIA/UCRÂNIA/ATAQUE - INTERNACIONAL -A Rússia lançou um amplo ataque à Ucrânia hoje, atingindo cidades e bases com ataques aéreos ou bombardeios, como civis empilhados em trens e carros para fugir.
Pessoas à espera de um trem com destino a Kiev caminham para uma plataforma em Kramatorsk, na região de Donetsk, leste da Ucrânia. Crédito: VADIM GHIRDA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Vizinho da Ucrânia e membro da União Europeia (UE), o país tem sido um dos mais críticos ao ataque militar iniciado pelo governo de Vladimir Putin. Também deve ser um dos principais afetados pela onda de refugiados que começam a emigrar da Ucrânia na tentativa de fugir da guerra.
"Parem a agressão armada, parem o derramamento de sangue", pediu o premiê Morawiecki nesta quinta (24). "Precisamos parar o imperialismo de Putin", acrescentou.

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