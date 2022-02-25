Polônia vai fechar espaço aéreo para companhias da Rússia, diz premiê

Pessoas à espera de um trem com destino a Kiev caminham para uma plataforma em Kramatorsk, na região de Donetsk, leste da Ucrânia.

Vizinho da Ucrânia e membro da União Europeia (UE), o país tem sido um dos mais críticos ao ataque militar iniciado pelo governo de Vladimir Putin. Também deve ser um dos principais afetados pela onda de refugiados que começam a emigrar da Ucrânia na tentativa de fugir da guerra.