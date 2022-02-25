Brasileiros relatam fuga da Ucrânia em direção à Polônia

Por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, diversos jogadores brasileiros relatam suas fugas em direção à Polônia. Através das redes sociais, Lucas Rangel, atacante do Vorskla Poltava, e Edson Fernando, do Rukh Lviv, contam suas histórias.Na manhã da última quinta-feira, o centroavante ainda não havia saído de casa. No entanto, o camisa 73 do Vorskla Poltava conseguiu um carro, mas ainda está um pouco distante da fronteira com a Polônia. Em uma última atualização, Rangel afirmou que precisava abastecer o veículo para seguir viagem, embora o posto de gasolina estivesse com grande fila.