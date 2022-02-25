Brasileiros relatam fuga da Ucrânia em direção à Polônia

Por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, diversos jogadores brasileiros relatam suas fugas em direção à Polônia. Através das redes sociais, Lucas Rangel, atacante do Vorskla Poltava, e Edson Fernando, do Rukh Lviv, contam suas histórias.Na manhã da última quinta-feira, o centroavante ainda não havia saído de casa. No entanto, o camisa 73 do Vorskla Poltava conseguiu um carro, mas ainda está um pouco distante da fronteira com a Polônia. Em uma última atualização, Rangel afirmou que precisava abastecer o veículo para seguir viagem, embora o posto de gasolina estivesse com grande fila.
Já Edson Fernando, que atuava em Lviv, uma das cidades mais próximas da Polônia, conseguiu pegar uma van acompanhado de Talles Brenner e Fabrício Alvarenga. Neste momento, o trio de atletas deixou o veículo e caminha para fugir da Ucrânia.
No entanto, diversos brasileiros do Shakhtar Donetsk ainda estão presos em um hotel de Kiev, onde o exército russo começa a chegar desde a madrugada desta sexta-feira. Lyarah Vojnovic, esposa de Maycon, relata que começa a faltar comida, leite e fralda para os recém-nascidos.