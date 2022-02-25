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Brasileiros relatam fuga da Ucrânia em direção à Polônia

Lucas Rangel deixou Poltava de carro, mas ainda precisa dirigir por mais algumas horas até chegas na fronteira. Edson, do Rukh Lviv, está próximo de chegar na Polônia...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 09:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2022 às 09:57
Por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, diversos jogadores brasileiros relatam suas fugas em direção à Polônia. Através das redes sociais, Lucas Rangel, atacante do Vorskla Poltava, e Edson Fernando, do Rukh Lviv, contam suas histórias.Na manhã da última quinta-feira, o centroavante ainda não havia saído de casa. No entanto, o camisa 73 do Vorskla Poltava conseguiu um carro, mas ainda está um pouco distante da fronteira com a Polônia. Em uma última atualização, Rangel afirmou que precisava abastecer o veículo para seguir viagem, embora o posto de gasolina estivesse com grande fila.
Já Edson Fernando, que atuava em Lviv, uma das cidades mais próximas da Polônia, conseguiu pegar uma van acompanhado de Talles Brenner e Fabrício Alvarenga. Neste momento, o trio de atletas deixou o veículo e caminha para fugir da Ucrânia.
No entanto, diversos brasileiros do Shakhtar Donetsk ainda estão presos em um hotel de Kiev, onde o exército russo começa a chegar desde a madrugada desta sexta-feira. Lyarah Vojnovic, esposa de Maycon, relata que começa a faltar comida, leite e fralda para os recém-nascidos.
Crédito: GuerraentreRússiaeUcrâniafazcomquebrasileirostentemdeixaropaís(AFP

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