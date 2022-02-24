Guerra na Ucrânia: quem vai recuar, os russos ou os ocidentais?

Militares da Ucrânia em blindados seguindo em estrada em Kramatorsk Crédito: VADIM GHIRDA

As relações internacionais são estudadas por intelectuais que têm visões totalmente divergentes. Os realistas costumam ver conflitos como luta por terra, poder e influência. E ganha o mais forte.

Os pluralistas vêm o mundo dividido entre aqueles que respeitam e desrespeitam o direito internacional, e quanto mais interdependência e ajuda internacional, mais paz.

Os marxistas dividem o mundo entre opressores e oprimidos, levando para um lado mais econômico.

Bem, no caso da Ucrânia está claro que é um estudo de caso clássico das Relações Internacionais: é um conflito por espaço e influência. A expansão da Otan na antiga área soviética, lá nos anos 90, acuava a Rússia . E a Otan ali na Ucrânia e na Bielorússia, e até na Geórgia mais ao sul, humilharia demais a Rússia, então o Putin reagiu a esse circundamento desde 2014, na era Obama. Agora ele dá um passo maior sob o Biden , chamando as forças da Otan de "neonazis". Ou seja, Putin se aproveitou de um cenário de fraqueza do lado ocidental, com a eleição do Biden, assim como a eleição de um comediante para a presidência da Ucrânia sem experiência na política.

É preciso ressaltar que esses dois países não são inimigos; inclusive a Ucrânia foi russa na Idade Média. As populações são bastante interligadas, há uma forte cultura russófona na Ucrânia, e Putin chama os soldados ucranianos de “camaradas, nossa pátria”. Então, não vai ser uma guerra absoluta, Putin não quer os ucranianos odiando os russos. Mas só vai recuar quando o Ocidente prometer que a Otan não vai se estender ali.

O mundo diz respeitar a soberania da Ucrânia e de fato cabe a eles definir o que querem. Os ucranianos do Leste, que são ortodoxos, vão ficar de que lado? Os ucranianos do Norte e do Oeste são mais católicos, e pró-ocidentais, mas a que Ocidente eles aderem? Parece ser mais o de Trump, não o de Trudeau.