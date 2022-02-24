Poucas&Boas: Ucrânia e ES, uma ligação histórica de 126 anos

Palco das atenções do mundo, por causa da invasão russa, a Ucrânia tem história de 126 anos com o Espírito Santo. O Arquivo Público Estadual
possui a relação de 86 imigrantes ucranianos, na base de dados do "Projeto Imigrantes Espírito Santo". O maior grupo, composto por 70 pessoas, chegou ao Estado em 3 de março de 1896. Embarcaram em Gênova, no Sul da Itália, no navio Rosário, no dia 12 de fevereiro daquele ano. Eram procedentes do município de Ternopil, na região da Galizia.
Conviver com ocupações estrangeiras não é assunto novo para os ucranianos. No final do século XIX, essa região estava sob o domínio do Império austro-húngaro, que cobria uma grande extensão territorial da Europa
. Por esse motivo, no passaporte eles eram indicados como austríacos, a exemplo dos trentinos (Tirol Italiano), que até 1918 estavam sob o domínio desse império.
Em 1895 a imigração italiana foi proibida para o Espírito Santo. Como alternativa, os agenciadores, como Domenico Giffoni, que tinha um contrato para trazer 20 mil camponeses ao Estado, recrutaram famílias de outros países como: Ucrânia, Trentino e de outros territórios sob o domínio austro-húngaro, além de San Marino, Espanha e Portugal
Esses 70 ucranianos foram destinados para Cachoeiro de Itapemirim, onde provavelmente se empregaram nas fazendas de café da região.
O sobrenome mais comum dos imigrantes ucranianos que chegaram ao Espírito Santo era “Jacyszyn”.
Do governador Renato Casagrande, no Twitter: "Lamentável que sejamos obrigados a testemunhar uma nova guerra. Além de ceifar vidas inocentes, os conflitos geram instabilidade mundial, atrapalham a retomada da economia, podendo alcançar proporções devastadoras. A paz, o diálogo e a harmonia sempre serão o melhor caminho".
O presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), deslizou no verbo “trazer”, ao comentar, no Twitter, sobre a crise na Ucrânia. Primeiro, escreveu “trás”. Quatro minutos depois voltou atrás, sem trocadilhos, e colocou o verbo “traz”, com o sentido correto.
Até vereadores de Vitória se pronunciaram sobre o conflito, como é o caso de Armandinho Fontoura (Podemos).
O município da Serra tem uma rua chamada Ucrânia, que fica em Cidade Continental. De 2019 a 2021, a via não registrou nenhum tipo de incidente violento, apesar de estar rodeada pela Rua Polônia, Rua Letônia e a Avenida dos Bárbaros.
Recentemente, o jogador capixaba de futebol de areia Brendo Chagas foi eleito o melhor atleta do campeonato ucraniano da modalidade.
A exportação de especiarias do ES para a Ucrânia, em 2021, rendeu aos produtores rurais capixabas em torno de US$ 1,1 milhão (R$ 5,6 milhões).
Minas tem tantos municípios que não poderia faltar Urucânia. Fica a 345 km de Vitória pela BR 262.
Epidemia, guerra na Europa, crise econômica... E amanhã começa o Carnaval.
Biden é uma espécie de Rodrigo Maia ameaçando impeachment.
V. Exa. continua solidário à Rússia?