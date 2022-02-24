Poucas&Boas: Ucrânia e ES, uma ligação histórica de 126 anos

Fotos de imigrantes ucranianos que vieram para o ES e certidão de batismo do imigrante ucraniano Demetrius Bojko, nascido em 1882 Crédito: Arquivo Público do ES

Palco das atenções do mundo, por causa da invasão russa, a Ucrânia tem história de 126 anos com o Espírito Santo. O Arquivo Público Estadual possui a relação de 86 imigrantes ucranianos, na base de dados do "Projeto Imigrantes Espírito Santo". O maior grupo, composto por 70 pessoas, chegou ao Estado em 3 de março de 1896. Embarcaram em Gênova, no Sul da Itália, no navio Rosário, no dia 12 de fevereiro daquele ano. Eram procedentes do município de Ternopil, na região da Galizia.

UM PAÍS ALVO DA COBIÇA EXTERNA

Conviver com ocupações estrangeiras não é assunto novo para os ucranianos. No final do século XIX, essa região estava sob o domínio do Império austro-húngaro, que cobria uma grande extensão territorial da Europa . Por esse motivo, no passaporte eles eram indicados como austríacos, a exemplo dos trentinos (Tirol Italiano), que até 1918 estavam sob o domínio desse império.

SE NÃO TEM ITÁLIA, VAMOS DE UCRÂNIA

Em 1895 a imigração italiana foi proibida para o Espírito Santo. Como alternativa, os agenciadores, como Domenico Giffoni, que tinha um contrato para trazer 20 mil camponeses ao Estado, recrutaram famílias de outros países como: Ucrânia, Trentino e de outros territórios sob o domínio austro-húngaro, além de San Marino, Espanha e Portugal

CAPITAL SECRETA. DO MUNDO

Esses 70 ucranianos foram destinados para Cachoeiro de Itapemirim, onde provavelmente se empregaram nas fazendas de café da região.

COMPANHEIRO JACYSZYN

O sobrenome mais comum dos imigrantes ucranianos que chegaram ao Espírito Santo era “Jacyszyn”.

REAÇÃO OFICIAL

Do governador Renato Casagrande, no Twitter: "Lamentável que sejamos obrigados a testemunhar uma nova guerra. Além de ceifar vidas inocentes, os conflitos geram instabilidade mundial, atrapalham a retomada da economia, podendo alcançar proporções devastadoras. A paz, o diálogo e a harmonia sempre serão o melhor caminho".

O VERBO NÃO FOI FEITO PARA HUMILHAR NINGUÉM

O presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), deslizou no verbo “trazer”, ao comentar, no Twitter, sobre a crise na Ucrânia. Primeiro, escreveu “trás”. Quatro minutos depois voltou atrás, sem trocadilhos, e colocou o verbo “traz”, com o sentido correto.

PUTIN, TREMEI!

Até vereadores de Vitória se pronunciaram sobre o conflito, como é o caso de Armandinho Fontoura (Podemos).

RUA UCRÂNIA, NA SERRA, UM LUGAR DE PAZ

O município da Serra tem uma rua chamada Ucrânia, que fica em Cidade Continental. De 2019 a 2021, a via não registrou nenhum tipo de incidente violento, apesar de estar rodeada pela Rua Polônia, Rua Letônia e a Avenida dos Bárbaros.

CRAQUE CAPIXABA NA UCRÂNIA

Recentemente, o jogador capixaba de futebol de areia Brendo Chagas foi eleito o melhor atleta do campeonato ucraniano da modalidade.

DA ROÇA DO ES PARA A MESA DA UCRÂNIA

A exportação de especiarias do ES para a Ucrânia, em 2021, rendeu aos produtores rurais capixabas em torno de US$ 1,1 milhão (R$ 5,6 milhões).

NÃO CONFUNDE, PUTIN

Minas tem tantos municípios que não poderia faltar Urucânia. Fica a 345 km de Vitória pela BR 262.

SEXTA-FEIRA DE CINZAS

Epidemia, guerra na Europa, crise econômica... E amanhã começa o Carnaval.

CONSTATAÇÃO

Biden é uma espécie de Rodrigo Maia ameaçando impeachment.

ALÔ, JAIR MESSIAS!