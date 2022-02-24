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Guerra na Ucrânia

Bolsonaro diz estar empenhado em proteger brasileiros na Ucrânia

De acordo com o presidente a embaixada em Kiev permanece aberta e pronta a auxiliar os cerca de 500 cidadãos brasileiros que vivem na Ucrânia e todos os demais que estejam por lá temporariamente

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 16:56

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 fev 2022 às 16:56
Em sua primeira e única manifestação até o momento sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia, o presidente Jair Bolsonaro (PL) evitou comentar o conflito em si, e disse apenas estar "totalmente empenhado" em proteger brasileiros na região.
"Estou totalmente empenhado no esforço de proteger e auxiliar os brasileiros que estão na Ucrânia", disse no Twitter. "Nossa Embaixada em Kiev permanece aberta e pronta a auxiliar os cerca de 500 cidadãos brasileiros que vivem na Ucrânia e todos os demais que estejam por lá temporariamente."
Em seguida, reproduziu nota da Embaixada do Brasil em Kiev, apenas com orientações para brasileiros na região.
"Solicita-se aos cidadãos brasileiros em território ucraniano, em particular aos que se encontrem no leste do país e outras regiões em condições de conflito, que mantenham contato diário com a Embaixada", diz o texto.
A nota compartilhada por Bolsonaro não trata sobre o conflito em si. O Itamaraty já se manifestou a respeito da invasão mais cedo, ao dizer que o governo brasileiro "acompanha com grave preocupação a deflagração de operações militares".

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