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Ofensiva militar

Guerra na Ucrânia: tropas russas avançam e chegam aos arredores de Kiev

Imprensa internacional confirma a presença de soldados russos nos arredores da capital, a poucos quilômetros do centro da cidade

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 16:25

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 fev 2022 às 16:25
Homem observa um helicóptero russo Ka-52 após um pouso num campo nos arredores de Kiev, na Ucrânia, nesta quinta-feira (24)
Homem observa um helicóptero russo Ka-52 após um pouso num campo nos arredores de Kiev, na Ucrânia, nesta quinta-feira (24) Crédito: EFREM LUKATSKYASSOCIATED PRESS/AGÊNCIA ESTADO
Horas depois do início da ofensiva militar contra a Ucrânia, tropas russas alcançaram a região de Kiev na manhã desta quinta-feira (24). Pelo menos uma equipe de imprensa internacional já confirmou a presença de soldados russos nos arredores da capital, a poucos quilômetros do centro da cidade.
Em uma invasão coordenada, que tem forçado o Exército ucraniano a combater em diversas frentes, as tropas da Rússia avançam rapidamente pelo território do país do Leste Europeu.

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O chefe militar da Ucrânia, Valerii Zaluzhnyi, confirmou pela manhã que um combate estava sendo travado perto da base aérea de Hostomel, sete quilômetros a noroeste da capital, Kiev.
O líder militar também confirmou que batalhas estavam sendo travadas ao sul, perto de Henichesk, Skadovsk e Chaplynka.
Pelo menos dez regiões do país já foram alvos de bombardeiros da ofensiva russa, sobretudo no Leste e Sul.
Nos arredores de Kiev, a cerca de 30 km do centro da capital, uma equipe da CNN registrou o momento em que um grupo de paraquedistas russo estabelecia um perímetro de segurança ao redor de uma base aérea recém-conquistada.

Imagens da guerra na Ucrânia

De acordo com a emissora americana, oficiais ucranianos temem que o plano russo seja não apenas cercar a capital, mas invadi-la, depondo o governo atual e substituindo por um governo pró-Rússia.
O Ministério da Defesa russo confirma que 74 instalações militares ucranianas foram destruídas até o momento, incluindo 11 bases aéreas.

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O ministro da Defesa, Serguei Shoigu, ordenou que os militares ucranianos fossem tratados "com respeito" e aqueles que depuserem suas armas sejam retirados com segurança.
Mais cedo, o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, comparou o ataque russo à invasão promovida pela Alemanha nazista na 2ª Guerra.
"A partir de hoje, nossos países estão em lados diferentes da história mundial. A Rússia embarcou em um caminho do mal, mas a Ucrânia está se defendendo e não desistirá de sua liberdade, não importa o que Moscou pense."
* Com informações da AP

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