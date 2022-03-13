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Leonel Ximenes

Estudantes do ES escrevem cartas de paz e esperança para crianças ucranianas

Material produzido pelos jovens será enviado na semana que vem à Embaixada da Ucrânia em Brasília

Públicado em 

13 mar 2022 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Estudante do Ensino Fundamental de Linhares escreve carta para as crianças ucranianas
Estudante do Ensino Fundamental de Linhares escreve carta para as crianças ucranianas Crédito: Felipe Reis
A solidariedade e a compaixão não têm limites, e não são os 10 mil quilômetros de distância que separam os dois países que vão impedir a solidariedade de capixabas com os ucranianos, que sofrem as agruras da guerra provocada pela Rússia. No caso que relataremos aqui, o exemplo de amizade veio de Linhares, no Norte do ES.
O apoio ao povo da Ucrânia foi literalmente colocado no papel por 382 jovens, com idades entre 9 e 13 anos, estudantes do 4° ao 8° ano do Ensino Fundamental da Emef Professora Maria da Penha Pazito Ventura, localizado no bairro Interlagos, o mesmo que convive com uma rotina de violência provocada por uma outra guerra, a do tráfico de drogas.

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Eles produziram conteúdos, através de cartas e desenhos, com mensagens de paz, fraternidade, companheirismo e sentimentos positivos. As correspondências serão encaminhadas na próxima semana, pelos Correios, à Embaixada da Ucrânia, em Brasília.
A corrente de solidariedade começou quando professores perceberam que os estudantes comentavam entre si e questionavam familiares sobre a Guerra da Ucrânia. Foi então que os educadores da unidade de ensino tiveram a ideia de criar o projeto “Cartas de Amor”.

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A iniciativa invadiu as salas de aula e mobilizou os alunos, que mergulharam no mundo das crianças refugiadas, escrevendo cartas e criando desenhos às vítimas do conflito na Europa Oriental. A proposta da equipe pedagógica é a de levar conforto e carinho para as crianças ucranianas.
"Vocês têm que ter fé e confiar em Deus. Tomara que essa guerra acabe logo para voltar os sorrisos no rosto das crianças e das pessoas. Queria muito que a Rússia tomasse outra decisão"
Trecho da carta escrita pela estudante Sophia Rodrigues Pires, 9 anos - Cargo do Autor
Antes de produzirem os conteúdos, porém, os estudantes tiveram uma aula de História, com a qual passaram a entender todo o cenário da guerra e a se sensibilizar com a crise humanitária vivida pela população ucraniana.
“A nossa escola tem uma preocupação muito grande em formar alunos que se importem com o próximo, e por isso desenvolve vários projetos de solidariedade ao longo do ano letivo”, explicou Telma Martins Vailante, diretora da Emef Maria da Penha Pazito.

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“Alguns alunos não sabiam o que era um refugiado, apesar de terem noção do que é a guerra no mundo, mas poucos entendiam a realidade de um refugiado. Para nós essa guerra é uma grande surpresa e um absurdo”, reforça a professora de História Angelina Oliveira, que leciona na rede municipal de Linhares há mais de 17 anos.
Izabella Bomfim Sepulcro, 9 anos, conta que ficou muito animada com o desafio. “O projeto foi legal porque mostra para as pessoas de lá que estamos preocupadas com elas. Recebi a notícia da guerra na escola e quero que isso acabe logo, pois as pessoas estão sofrendo, muitas estão sem casa, sem o que comer e isso é muito triste”, afirmou a estudante do 4º ano.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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