Estudantes do ES escrevem cartas de paz e esperança para crianças ucranianas

Estudante do Ensino Fundamental de Linhares escreve carta para as crianças ucranianas Crédito: Felipe Reis

A solidariedade e a compaixão não têm limites, e não são os 10 mil quilômetros de distância que separam os dois países que vão impedir a solidariedade de capixabas com os ucranianos, que sofrem as agruras da guerra provocada pela Rússia. No caso que relataremos aqui, o exemplo de amizade veio de Linhares, no Norte do ES

Eles produziram conteúdos, através de cartas e desenhos, com mensagens de paz, fraternidade, companheirismo e sentimentos positivos. As correspondências serão encaminhadas na próxima semana, pelos Correios, à Embaixada da Ucrânia, em Brasília.

A corrente de solidariedade começou quando professores perceberam que os estudantes comentavam entre si e questionavam familiares sobre a Guerra da Ucrânia. Foi então que os educadores da unidade de ensino tiveram a ideia de criar o projeto “Cartas de Amor”.

A iniciativa invadiu as salas de aula e mobilizou os alunos, que mergulharam no mundo das crianças refugiadas, escrevendo cartas e criando desenhos às vítimas do conflito na Europa Oriental. A proposta da equipe pedagógica é a de levar conforto e carinho para as crianças ucranianas.

"Vocês têm que ter fé e confiar em Deus. Tomara que essa guerra acabe logo para voltar os sorrisos no rosto das crianças e das pessoas. Queria muito que a Rússia tomasse outra decisão" Trecho da carta escrita pela estudante Sophia Rodrigues Pires, 9 anos - Cargo do Autor

Antes de produzirem os conteúdos, porém, os estudantes tiveram uma aula de História, com a qual passaram a entender todo o cenário da guerra e a se sensibilizar com a crise humanitária vivida pela população ucraniana.

“A nossa escola tem uma preocupação muito grande em formar alunos que se importem com o próximo, e por isso desenvolve vários projetos de solidariedade ao longo do ano letivo”, explicou Telma Martins Vailante, diretora da Emef Maria da Penha Pazito.

“Alguns alunos não sabiam o que era um refugiado, apesar de terem noção do que é a guerra no mundo, mas poucos entendiam a realidade de um refugiado. Para nós essa guerra é uma grande surpresa e um absurdo”, reforça a professora de História Angelina Oliveira, que leciona na rede municipal de Linhares há mais de 17 anos.