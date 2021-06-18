O bairro mais violento do ES fica no interior. Saiba qual é

Bairro Interlagos, em Linhares, local de intensa atividade do tráfico de drogas Crédito: Felipe Reis

Não fica na região metropolitana da Grande Vitória , como muita gente supõe, o bairro mais violento do Estado, pelo menos no que se refere a homicídios. A triste marca pertence a Interlagos, um dos maiores bairros de Linhares , que tá tem sete assassinatos dolosos registrados nos primeiros cinco meses deste ano.

Das sete vítimas dos assassinatos dolosos, seis eram homens e uma era mulher. A média de idade dos mortos (23) demonstra o quanto os jovens estão vulneráveis. A pessoa mais nova tinha somente 15 anos e, as mais velhas (duas ao todos), estavam com 37 anos. Assim, verifica-se uma partida muito precoce de pessoas que poderiam estar contribuindo para a sociedade.

A coluna apurou que o perfil predominante da população economicamente ativa do bairro é formado por pessoas com ensino fundamental incompleto e ensino médio incompleto. Com esse tipo de escolaridade e com mais jovens sem qualquer tipo de perspectiva, aumenta-se - e muito - a probabilidade da vulnerabilidade social e de muitas pessoas, especialmente homens, serem cooptados pelo tráfico de drogas.

Pelo Censo do IBGE de 2010, Interlagos era o bairro que mais concentrava população negra no Espírito Santo, com cerca de 2.347 pessoas. O segundo era Feu Rosa, na Serra, outro bairro muito violento, com 2.119 moradores que se declararam negros, as maiores vítimas da violência no país.

O bolsão populacional de Interlagos ainda representa a maior quantidade de Covid-19 em Linhares, com 3.104 ocorrências. E os mais contagiados foram as pessoas de 30 a 39 anos, com 793 confirmações. Já com relação aos óbitos, foram 60. Muitas perdas precoces por causa da pandemia e da endemia da violência.

O QUE DIZ A PREFEITURA DE LINHARES