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Leonel Ximenes

O bairro mais violento do ES fica no interior. Saiba qual é

Nos cinco primeiros meses do ano já aconteceram sete assassinatos no local  - mais de um por mês, em média

Públicado em 

18 jun 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Bairro Interlagos, em Linhares, local de intensa atividade do tráfico de drogas
Bairro Interlagos, em Linhares, local de intensa atividade do tráfico de drogas Crédito: Felipe Reis
Não fica na região metropolitana da Grande Vitória, como muita gente supõe, o bairro mais violento do Estado, pelo menos no que se refere a homicídios. A triste marca pertence a Interlagos, um dos maiores bairros de Linhares, que tá tem sete assassinatos dolosos registrados nos primeiros cinco meses deste ano.
Das sete vítimas dos assassinatos dolosos, seis eram homens e uma era mulher. A média de idade dos mortos  (23) demonstra o quanto os jovens estão vulneráveis. A pessoa mais nova tinha somente 15 anos e, as mais velhas (duas ao todos), estavam com 37 anos. Assim, verifica-se uma partida muito precoce de pessoas que poderiam estar contribuindo para a sociedade.
A coluna apurou que o perfil predominante da população economicamente ativa do bairro é formado por pessoas com ensino fundamental incompleto e ensino médio incompleto. Com esse tipo de escolaridade e com mais jovens sem qualquer tipo de perspectiva, aumenta-se - e muito - a probabilidade da vulnerabilidade social e de muitas pessoas, especialmente homens, serem cooptados pelo tráfico de drogas.
Pelo Censo do IBGE de 2010, Interlagos era o bairro que mais concentrava população negra no Espírito Santo, com cerca de 2.347 pessoas. O segundo era Feu Rosa, na Serra, outro bairro muito violento, com 2.119 moradores que se declararam negros, as maiores vítimas da violência no país.
O bolsão populacional de Interlagos ainda representa a maior quantidade de Covid-19 em Linhares, com 3.104 ocorrências. E os mais contagiados foram as pessoas de 30 a 39 anos, com 793 confirmações. Já com relação aos óbitos, foram 60. Muitas perdas precoces por causa da pandemia e da endemia da violência.

O QUE DIZ A PREFEITURA DE LINHARES

Em nota à coluna, a Prefeitura de Linhares diz que desde 2017 atua no bairro Interlagos com investimentos em diversas áreas, sobretudo em segurança, educação, saúde e assistência social: “No bairro, há câmeras de segurança em pontos estratégicos e agentes da Guarda Civil Municipal realizam rondas diárias 24 horas por dia. Interlagos é dotado de 100% de infraestrutura, com redes de água e esgoto, e totalmente pavimentado. Recentemente toda a sinalização viária do bairro foi reforçada. A prefeitura inaugurou uma escola de ensino fundamental e em breve entregará um novo Centro de Educação Infantil Municipal que atenderá 315 crianças, além de reformar os demais centros de educação infantil e escolas de ensino fundamental existentes no bairro".

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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