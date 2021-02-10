Vereador de Linhares usa outdoor para pedir noiva em casamento. E deu certo

O outdoor foi instalado perto da casa dos noivos Crédito: Gabriel Filipe

E ela disse sim. O vereador Professor Antônio Cesar (PV), de Linhares , certamente não deve ter se arrependido de instalar um outdoor na cidade com um romântico pedido de casamento à sua noiva, a técnica em meio ambiente Lorrany Souza: afinal, ela não resistiu a tamanha declaração de amor e aceitou o pedido. Agora só falta marcar a data.

“Há muito tempo nossos caminhos se atravessaram, meu amor. Aceitas casar comigo, Lorrany?”, diz a mensagem exposta no bairro Três Barras, onde os dois moram.

O sim de Lorrany é o ápice de uma relação que começou há mais de dez anos entre o professor gaúcho e a moça capixaba. Eles se conheceram pela internet e mantiveram o relacionamento à distância, inclusive quando ele viajou para a Europa e quando foi fazer doutorado em Aracaju (SE).

À medida que o relacionamento ficava mais intenso, o casal sentiu a necessidade de se conhecer melhor. Foi aí que Antônio Cesar veio a Linhares visitar a namorada e sua família Depois, foi a vez de Lorrany cumprir a mesma missão em terras gaúchas.

Apaixonado, Antônio Cesar resolveu ficar mais próximo da namorada, o que foi possível quando ele prestou concurso, passou e conquistou uma vaga de professor da rede pública estadual. Em 2012, veio definitivamente para o Espírito Santo. “Vim pelo amor e sigo com ela pelo amor”, suspira.

No ano passado, as raízes do gaúcho na cidade do Norte do ES ficaram ainda mais firmes quando ele se candidatou e conquistou uma vaga na Câmara de Vereadores, apoiado por 1.038 eleitores.

Além da rede estadual, onde está licenciado por causa do mandato de vereador, Antônio Cesar, que está próximo de completar 38 anos de idade, é professor da faculdade municipal (Faceli). E transparece ser muito romântico também.

Nesta terça (9) à noite, mesmo sob chuva, o vereador preparou uma surpresa para a noiva. Logo após ela chegar ao trabalho, a convidou a dar um passeio e lhe mostrou o outdoor com o pedido de casamento. “Ela ficou atônita, mas aceitou o pedido de casamento”, descreve o noivo.

E por que fazer um pedido de casamento através de um outdoor? “Foi a forma que eu encontrei de dar a publicidade que o nosso amor merece. Quis mostrar que é possível amar e superar as dificuldades e desavenças. É também uma forma de retribuir o amor e o carinho que ela tem por mim e eu tenho por ela”, diz o apaixonado. O casamento ainda não tem data marcada, mas, segundo Antônio Cesar, deve ser realizado no ano que vem.