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Leonel Ximenes

Vereador de Linhares usa outdoor para pedir noiva em casamento. E deu certo

A moça aceitou o pedido. União deve ser oficializada no ano que vem

Públicado em 

10 fev 2021 às 18:55
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O outdoor foi instalado perto da casa dos noivos
O outdoor foi instalado perto da casa dos noivos Crédito: Gabriel Filipe
E ela disse sim. O vereador Professor Antônio Cesar (PV), de Linhares, certamente não deve ter se arrependido de instalar um outdoor na cidade com um romântico pedido de casamento à sua noiva, a técnica em meio ambiente Lorrany Souza: afinal, ela não resistiu a tamanha declaração de amor e aceitou o pedido. Agora só falta marcar a data.
“Há muito tempo nossos caminhos se atravessaram, meu amor. Aceitas casar comigo, Lorrany?”, diz a mensagem exposta no bairro Três Barras, onde os dois moram.
O sim de Lorrany é o ápice de uma relação que começou há mais de dez anos entre o professor gaúcho e a moça capixaba. Eles se conheceram pela internet e mantiveram o relacionamento à distância, inclusive quando ele viajou para a Europa e quando foi fazer doutorado em Aracaju (SE).
À medida que o relacionamento ficava mais intenso, o casal sentiu a necessidade de se conhecer melhor. Foi aí que Antônio Cesar veio a Linhares visitar a namorada e sua família Depois, foi a vez de Lorrany cumprir a mesma missão em terras gaúchas.
Apaixonado, Antônio Cesar resolveu ficar mais próximo da namorada, o que foi possível quando ele prestou concurso, passou e conquistou uma vaga de professor da rede pública estadual. Em 2012, veio definitivamente para o Espírito Santo. “Vim pelo amor e sigo com ela pelo amor”, suspira.
No ano passado, as raízes do gaúcho na cidade do Norte do ES ficaram ainda mais firmes quando ele se candidatou e conquistou uma vaga na Câmara de Vereadores, apoiado por 1.038 eleitores.

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Além da rede estadual, onde está licenciado por causa do mandato de vereador, Antônio Cesar, que está próximo de completar 38 anos de idade, é professor da faculdade municipal (Faceli). E transparece ser muito romântico também.
Nesta terça (9) à noite, mesmo sob chuva, o vereador preparou uma surpresa para a noiva. Logo após ela chegar ao trabalho, a convidou a dar um passeio e lhe mostrou o outdoor com o pedido de casamento. “Ela ficou atônita, mas aceitou o pedido de casamento”, descreve o noivo.
E por que fazer um pedido de casamento através de um outdoor? “Foi a forma que eu encontrei de dar a publicidade que o nosso amor merece. Quis mostrar que é possível amar e superar as dificuldades e desavenças. É também uma forma de retribuir o amor e o carinho que ela tem por mim e eu tenho por ela”, diz o apaixonado. O casamento ainda não tem data marcada, mas, segundo Antônio Cesar, deve ser realizado no ano que vem.
A coluna deseja que o casal seja feliz para sempre. Uma felicidade do tamanho da declaração de amor estampada no outdoor.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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