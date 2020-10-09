ES registra quase 5 mil casamentos a menos durante a quarentena

Casamento Crédito: Divulgação

Os cartórios capixabas registraram 4.948 casamentos a menos durante a quarentena, entre março e setembro, em comparação ao mesmo período de 2019. Os dados são do Portal de Transparência do Registro Civil. Segundo o presidente do Sinoreg-ES, Márcio Valory, apesar da baixa, muitos casais têm optado por realizar as cerimônias em cartório, seguindo as exigências dos órgãos de saúde ou realizar o casamento por meio virtual. “As cerimônias estão sendo feitas por videoconferência, respeitando todas as orientações de isolamento e distanciamento social”, comenta.

ENCONTRO

Roberta Gomes , Nanda Portela e Helen Ganzarolli: em encontro de beleza e saúde em Vitória Crédito: Thuanny Louzada

OUTUBRO ROSA

A Nuvem Sublimação e o Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV) estão juntos numa missão super especial. Em prol da conscientização do Outubro Rosa, a Nuvem vai destinar 10% das vendas das suas bagbag (bolsas) para a instituição de saúde. “O valor vai ser destinado para construir uma nova unidade oncológica e ainda vamos doar um lenço às pacientes do hospital”, explicou a empresária Rachel Pires. Segundo ela, quem adquirir a bagbag durante a campanha também vai ganhar um lenço exclusivo e temático Outubro Rosa.

OUTUBRO ROSA 2

Renata Pimentel Crédito: Divulgação

A palestrante motivacional Renata Pimentel integra o time de mulheres desta edição do Projeto Você é Única, alusivo ao Outubro Rosa. Renata foi convidada por sua trajetória de luta contra a doença: além da quimioterapia, ela passou por uma mastectomia total da mama esquerda com esvaziamento axilar e, hoje, saudável, compartilha sua experiência com mais de 5 mil seguidores no Instagram e motiva outros pacientes em tratamento. A ação, idealizada pelo cabeleireiro Dirceu Paigel, conta com apoio da Afecc e promoverá um dia de beleza e ensaio fotográfico na próxima terça-feira, dia 13. O resultado deste dia de “top model” poderá ser conferido na exposição fotográfica Você é Única, a partir do dia 20 de outubro.

FERIADO COM SEGURANÇA

Muitos capixabas vão aproveitar o feriadão do dia 12 de outubro para viajar. É que segundo o empresário sócio-fundador do Teste Covid Capixaba, Edson Mezadri Vieira, que realiza exames para detecção do COVID-19 em sistema drive thru no antigo aeroporto de Vitória, a demanda aumentou mais de 50% esse início de semana e a procura já é maior comparado ao feriado de setembro. “Os capixabas estão retomando suas rotinas, saindo mais de casa, e até mesmo alguns passaram a se sentir mais seguros em poder viajar. No drive thru aparecem diversos perfis de clientes assintomáticos como famílias que vão aproveitar o feriado para descansar, passear ou visitar algum parente no interior ou outro estado, e estão em busca do teste sorológico para saber se estão com o vírus ou se já tiveram COVID para poder viajar em segurança”, explica ele.

INAUGURAÇÃO

Chef Ari Cardoso comanda nova pizzaria na Praia do Canto Crédito: Divulgação

RETOMADA DO TURISMO

O turismo está sendo retomado. Segundo a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), 69% das operadoras de turismo já retomaram as vendas de pacotes turísticos, o que facilita o planejamento dos futuros viajantes. Além disso, o estudo mostra que o turismo doméstico tende a apresentar o maior crescimento: a cada 10 pessoas que pretendem viajar até o Reveillon, oito preferem destinos nacionais. “Essa retomada já está acontecendo e as empresas de ônibus capixabas estão preparadas para atender aos passageiros com segurança e seguindo todas as recomendações da OMS”, ressalta o secretário-geral do Setpes, Jaime de Angeli.

COQUETEL

Mariangela e Fabio Rizzo: na inauguração do novo restaurante Crédito: @dusdoisfotografia

NOVA DIRETORIA

A Escola Superior dos Magistrados do Espírito Santo (Esmages) está com nova diretoria, biênio 2020-2022: o desembargador Manoel Alves Rabelo é o novo diretor substituindo a desembargadora Janete Vargas e o juiz de Direito Augusto Passamani é o novo vice-diretor no lugar da juíza Marianne Júdice. A Esmages foi fundada em 2012 e pertence à Associação dos Magistrados do Estado do Espírito Santo (Amages), com o objetivo de atualizar e aperfeiçoar os magistrados associados e também de promover cursos de pós-graduação e preparatórios para a carreira da Magistratura.

NOVIDADES À VISTA

Pedro Paulo Moyses e Thiago Garcia expandem as atividades do Barlavento Beach Bar & Lounge e agora passam a comandar também o espaço gourmet do Be Spa Urbano, na Praia do Canto. O cantinho que antes abrigava um café, agora receberá a charmosa decoração inspirada no beach bar, além de menu especial assinado pelo chef Diego Henrique e o head bartender Borracha.

CAFÉ DE NEGÓCIOS

A advogada Rosiane Rangel convida para a sua participação no 182º Caneg (Café de Negócios) da Associação dos Empresários da Serra (Ases) nesta quarta-feira, dia 14/10, às 17h. Rosiane vai conversar com engenheiro Bruno Martins da Cunha Maffra sobre o tema "A LGPD entrou em vigor, sua empresa está preparada?" e a transmissão será pelo canal da Ases no Youtube.

DIÁLOGO PARA A ADVOCACIA