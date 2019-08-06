Monalisa "vira mãe de Jesus" em outdoor e chama atenção em Vitória

Umde um grupo de oração instalado na, esquina com a, no bairro Jardim Camburi, em, chamou a atenção de um, que fez um post nona noite desta segunda-feira (5). "virou mãe de Jesus e nem Leonardo da Vinci sabia...", brincou.

No cartaz, a imagem da Monalisa — uma das mais populares pinturas do artista renascentista, aparece ao lado de uma mensagem que fala sobre Maria, mãe de Jesus. "Mãe de Jesus, representação de pureza de Nossa Senhora. Mãe, este é seu filho; Filho, esta é sua Mãe (João 19: 26-27)".