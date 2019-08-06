Monalisa "vira mãe de Jesus" em outdoor e chama atenção em Vitória

Um outdoor de um grupo de oração instalado na Avenida Dante Michelini, esquina com a Avenida Norte-Sul, no bairro Jardim Camburi, em Vitória, chamou a atenção de um humorista, que fez um post no Twitter na noite desta segunda-feira (5). "Monalisa virou mãe de Jesus e nem Leonardo da Vinci sabia...", brincou.
No cartaz, a imagem da Monalisa — uma das mais populares pinturas do artista renascentista, aparece ao lado de uma mensagem que fala sobre Maria, mãe de Jesus. "Mãe de Jesus, representação de pureza de Nossa Senhora. Mãe, este é seu filho; Filho, esta é sua Mãe (João 19: 26-27)".
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De acordo com a gráfica responsável pelo outdoor, a empresa só imprime e instala a arte enviada pelo contratante.
A reportagem tenta contato com o grupo de oração online Lei de Deus.