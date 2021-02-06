Poucas&Boas: Casal separado no casamento se junta na política no ES

Lauriete e Reginaldo comandam o PSC no ES Crédito: Fotomontagem

O que a vida separou, a política uniu: separados há alguns anos, o ex-vereador de Vila Velha Reginaldo Almeida e a deputada federal Lauriete foram eleitos, respectivamente, presidente e vice-presidente estadual do Partido Social Cristão (PSC). Segundo o partido, o objetivo é reforçar a legenda para as eleições de 2022. O prefeito de Colatina , Guerino Balestrassi, assume a segunda vice-presidência.

PREFEITO COMBATENTE

Arnaldinho Borgo (Podemos) foi visto nesta sexta (5) numa clínica de avaliação psicológica no Centro de Vila Velha. Sua assessoria diz que o prefeito, que é oficial da reserva não remunerada (R2) do Exército, está em processo de renovação de porte de arma.

EFICIÊNCIA

As Secretarias Municipais de Saúde estão sendo elogiadas pela eficiência na imunização dos idosos com mais de 90 anos. Dentro e fora da Grande Vitória, os servidores têm ido às casas dos senhores e das senhoras. E demonstram muita amabilidade.

VEM MUITA CHUVA

O alerta da Defesa Civil foi disparado no começo da tarde desta sexta: até o próximo dia 11 o ES deverá ser atingido por chuvas de grande intensidade. A orientação é para que as pessoas evitem áreas alagadas e procurem abrigo em locais seguros.

DE BEM COM O PODER

O vereador Denninho Silva (Cidadania), que mantém excelente relacionamento com o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), almoçou nesta sexta com o ex-prefeito Luciano Rezende. Nas redes sociais, elogiou o ex-prefeito da Capital.

O EFETIVO

A Sesp renovou o convênio da cessão de 36 PMs da reserva para trabalhos administrativos na Secretaria da Casa Militar. Será que lá tem tanto trabalho assim?

NOVO INTERINO

Ex-diretor-presidente do Iema e ex-superintendente do Ibama no ES, Tarcísio Föeger é o novo secretário interino de Meio Ambiente de Vitória, cargo que estava sendo ocupado por Marcelo de Oliveira, secretário de Desenvolvimento da Cidade.

"SÓ" ISSO?

Apesar da crise econômica e do desemprego, existem locadores querendo reajustar o valor do aluguel do imóvel em 25% na Grande Vitória.

SEM FOLIA

O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (DEM), resolveu manter o ponto facultativo (feriadão) no Carnaval.

O JEITO É QUEBRAR OVOS

Com carnes custando mais de R$ 30 o quilo (Alô, Bolsonaro! Alô, Paulo Guedes!), consumidores têm feito as contas e preferindo os ovos. É possível comprar, com esse valor do quilo da carne vermelha, três crivos (caixas contendo 30 ovos) rendendo 90 unidades de proteína.

MUITA EMOÇÃO

A emoção da vice-governadora Jacqueline Moraes (PSB) numa assinatura de ordem de serviço para reforma de uma escola em Cariacica, berço político dela, fez com que a número 2 do governo Casagrande cometesse um errinho de geografia.

HOMENAGEM AOS GAÚCHOS

Nos seus stories, ela colocou, em sua localização, Vera Cruz para falar da divulgação das obras na Escola Estadual de Ensino Fundamental Antônio Esteves. A intenção até que foi boa, já que a unidade escolar fica localizada no bairro com esse nome. No entanto, a execução foi falha, uma vez que levou a marcação para uma cidade a mais de 1.600 km da Grande Vitória, de nome Vera Cruz, que fica no Rio Grande do Sul.

Vera Cruz, cidade gaúcha, marcado nos Stories da vice-governadora Crédito: Reprodução do Instagram

PARA O BRASIL SABER

Assim, de uma forma inédita, a vice divulgou uma obra do Espírito Santo no Rio Grande do Sul.

PEGA, LADRÃO!

São Mateus teve aumento de 35,6% dos furtos e roubos de veículos, na comparação entre 2019 e 2020. A conta da criminalidade passou de 331 para 449.

CADÊ A TRANSPARÊNCIA?

O site da Prefeitura de São Domingos do Norte não tem notícias atualizadas desde novembro do ano passado. E no expediente ainda diz que o Executivo é comandado pelo ex-prefeito, e não por Ana Izabel Malacarne (DEM), única mulher no Estado eleita para comandar uma cidade.

"GISELO" FOOTBALL CLUBE

Neste domingo (7) acontece a decisão da NFL, com o time do quarterback Tom Brady, o Tampa Bay Buccaneers, decidindo em casa. No Estado, há vários fãs do marido da modelo Gisele Bündchen. Mas há vários que não o suportam e farão figa para o Kansas City Chiefs vencer.

ALÔ, PAPAIS E MAMÃES!