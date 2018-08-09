Pedido de perdão em outdoor chama atenção em São Gabriel da Palha

Um outdoor colocado na entrada de São Gabriel da Palha, na região Noroeste do Espírito Santo, chama atenção de quem passa pelo local. Nele, há um pedido de perdão para uma mulher. O anúncio está localizado na Rua Men de Sá, no Centro da cidade, com os dizeres:
"Nilza, perdoe meu erro. Nunca mais te farei sofrer. Eu te amo como nunca amei ninguém!".
De acordo com o dono da placa de divulgação, o comerciante Dejair Geraldo Cassaro, 62 anos, é a primeira vez que ele aluga o outdoor para um pedido de perdão.
"Não sei o gerou o motivo do pedido. Quem entrou em contato comigo foi o pessoal da gráfica que confeccionou o outdoor", disse.
A divulgação foi colocada no local no dia 20 de julho, de acordo com o proprietário, e foi alugada pelo período de 10 dias, por R$ 100. Dejair Cassaro também não soube informar se o pedido de perdão foi aceito, mas disse que, enquanto o outdoor não for alugado para outra pessoa, o pedido irá continuar no local.