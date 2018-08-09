Pedido de perdão em outdoor chama atenção em São Gabriel da Palha

A placa com o pedido de perdão foi colocado em São Gabriel da Palha Crédito: Facebook

Um outdoor colocado na entrada de São Gabriel da Palha, na região Noroeste do Espírito Santo, chama atenção de quem passa pelo local. Nele, há um pedido de perdão para uma mulher. O anúncio está localizado na Rua Men de Sá, no Centro da cidade, com os dizeres:

"Nilza, perdoe meu erro. Nunca mais te farei sofrer. Eu te amo como nunca amei ninguém!".

De acordo com o dono da placa de divulgação, o comerciante Dejair Geraldo Cassaro, 62 anos, é a primeira vez que ele aluga o outdoor para um pedido de perdão.

"Não sei o gerou o motivo do pedido. Quem entrou em contato comigo foi o pessoal da gráfica que confeccionou o outdoor", disse.